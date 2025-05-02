Угандийская судья международного трибунала попалась на рабстве в Великобритании

Судья Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) от Уганды Лидия Мугамбе была приговорена в Великобритании к шести годам и четырем месяцам лишения свободы за принуждение соотечественницы к рабскому труду. Об этом сообщает британский суд.
«Я приговариваю вас к тюремному заключению сроком в шесть лет и четыре месяца», — говорится в заявлении судьи, вынесшего приговор Мугамбе. Согласно решению суда, женщина должна будет провести в заключении не менее половины назначенного срока, после чего оставшуюся часть наказания она отбудет условно.
Лидия Мугамбе была назначена членом МОМУТ в 2023 году, а также проходила обучение в юридической докторантуре Оксфордского университета. Суд установил, что она использовала свое служебное положение и доверие жертвы для осуществления преступления. Детали дела и мотивы преступления не раскрываются в интересах следствия и защиты пострадавшей стороны.
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