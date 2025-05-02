02 мая 2025

Угандийская судья международного трибунала попалась на рабстве в Великобритании

Судья ООН получила в Британии более 6 лет тюрьмы за принуждение к рабскому труду
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вынес приговор сотруднику ООН
Суд вынес приговор сотруднику ООН Фото:

Судья Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) от Уганды Лидия Мугамбе была приговорена в Великобритании к шести годам и четырем месяцам лишения свободы за принуждение соотечественницы к рабскому труду. Об этом сообщает британский суд.

«Я приговариваю вас к тюремному заключению сроком в шесть лет и четыре месяца», — говорится в заявлении судьи, вынесшего приговор Мугамбе. Согласно решению суда, женщина должна будет провести в заключении не менее половины назначенного срока, после чего оставшуюся часть наказания она отбудет условно.

Лидия Мугамбе была назначена членом МОМУТ в 2023 году, а также проходила обучение в юридической докторантуре Оксфордского университета. Суд установил, что она использовала свое служебное положение и доверие жертвы для осуществления преступления. Детали дела и мотивы преступления не раскрываются в интересах следствия и защиты пострадавшей стороны.

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Судья Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) от Уганды Лидия Мугамбе была приговорена в Великобритании к шести годам и четырем месяцам лишения свободы за принуждение соотечественницы к рабскому труду. Об этом сообщает британский суд. «Я приговариваю вас к тюремному заключению сроком в шесть лет и четыре месяца», — говорится в заявлении судьи, вынесшего приговор Мугамбе. Согласно решению суда, женщина должна будет провести в заключении не менее половины назначенного срока, после чего оставшуюся часть наказания она отбудет условно. Лидия Мугамбе была назначена членом МОМУТ в 2023 году, а также проходила обучение в юридической докторантуре Оксфордского университета. Суд установил, что она использовала свое служебное положение и доверие жертвы для осуществления преступления. Детали дела и мотивы преступления не раскрываются в интересах следствия и защиты пострадавшей стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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