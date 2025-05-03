Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовное дело

Юрист Георгиева: за сбор особо ценных грибов грозит уголовная ответственность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рынок «Таганский ряд». Екатеринбург , грибы, грибы еринги, еринги, королевская вешенка, эринги, белый степной гриб
Рядовка мацутакэ отнесена к категории особо ценных грибов Фото:

Россиянам грозит уголовная ответственность за сбор особо ценных грибов, к которым относится рядовка мацутакэ. Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 260.1 УК РФ. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева.

Новость по теме
Что грозит дачникам за вьюнок и одуванчики: какие растения нельзя сажать в 2025 году

«Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до четырех лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до одного миллиона рублей. Либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — процитировало Георгиеву агентство «Прайм». Также юрист уточнила, что, в частности, рядовка мацутакэ отнесена к категории особо ценных грибов.

Кроме того, Георгиева пояснила, что за сбор грибов, внесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами РФ, предусмотрена административная ответственность по статье 8.35 КоАП. В таком случае возможен штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей с конфискацией собранных грибов и инструментов их добычи.

Ранее URA.RU уточнило, какие законы регулируют сбор редких грибов и растений. Например, за добычу женьшеня настоящего и родиолы розовой можно получить до девяти лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянам грозит уголовная ответственность за сбор особо ценных грибов, к которым относится рядовка мацутакэ. Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 260.1 УК РФ. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева. «Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до четырех лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до одного миллиона рублей. Либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — процитировало Георгиеву агентство «Прайм». Также юрист уточнила, что, в частности, рядовка мацутакэ отнесена к категории особо ценных грибов. Кроме того, Георгиева пояснила, что за сбор грибов, внесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами РФ, предусмотрена административная ответственность по статье 8.35 КоАП. В таком случае возможен штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей с конфискацией собранных грибов и инструментов их добычи. Ранее URA.RU уточнило, какие законы регулируют сбор редких грибов и растений. Например, за добычу женьшеня настоящего и родиолы розовой можно получить до девяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...