Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовное дело

Юрист Георгиева: за сбор особо ценных грибов грозит уголовная ответственность

03 мая 2025 в 06:12 Размер текста - 17 +

Рядовка мацутакэ отнесена к категории особо ценных грибов Фото: Илья Московец © URA.RU Россиянам грозит уголовная ответственность за сбор особо ценных грибов, к которым относится рядовка мацутакэ. Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 260.1 УК РФ. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева. Новость по теме Что грозит дачникам за вьюнок и одуванчики: какие растения нельзя сажать в 2025 году «Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до четырех лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до одного миллиона рублей. Либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — процитировало Георгиеву агентство «Прайм». Также юрист уточнила, что, в частности, рядовка мацутакэ отнесена к категории особо ценных грибов. Кроме того, Георгиева пояснила, что за сбор грибов, внесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами РФ, предусмотрена административная ответственность по статье 8.35 КоАП. В таком случае возможен штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей с конфискацией собранных грибов и инструментов их добычи. Ранее URA.RU уточнило, какие законы регулируют сбор редких грибов и растений. Например, за добычу женьшеня настоящего и родиолы розовой можно получить до девяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянам грозит уголовная ответственность за сбор особо ценных грибов, к которым относится рядовка мацутакэ. Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 260.1 УК РФ. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева. «Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до четырех лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до одного миллиона рублей. Либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — процитировало Георгиеву агентство «Прайм». Также юрист уточнила, что, в частности, рядовка мацутакэ отнесена к категории особо ценных грибов. Кроме того, Георгиева пояснила, что за сбор грибов, внесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами РФ, предусмотрена административная ответственность по статье 8.35 КоАП. В таком случае возможен штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей с конфискацией собранных грибов и инструментов их добычи. Ранее URA.RU уточнило, какие законы регулируют сбор редких грибов и растений. Например, за добычу женьшеня настоящего и родиолы розовой можно получить до девяти лет лишения свободы.