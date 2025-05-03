Освободители Курской области усилили войска на харьковском направлении

Военэксперт Марочко: ВС РФ из Курска перебросили на харьковское направление
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Подразделения Вооруженных сил РФ усилили группировку на харьковском направлении
Подразделения Вооруженных сил РФ усилили группировку на харьковском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения ВС РФ, завершившие операцию по освобождению Курской области, были переброшены для усиления войсковой группировки на харьковском направлении, что позволило активизировать наступательные действия в этом регионе. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. 

«...после освобождения Курщины у нас высвободились некоторые силы средства, которые ранее работали на харьковском направлении. Естественно, наши военнослужащие вернулись на те рубежи, которые ранее занимали в Харьковской области и продолжили выполнение тех задач, которые были поставлены ранее командованием», — рассказал военный эксперт агентству ТАСС. 

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о завершении операции по освобождению Курской области от украинских подразделений, что, по мнению экспертов, позволит создать буферные зоны на границе и снизить риски атак высокоточным вооружением. Военный эксперт Александр Степанов отмечал, что успех операции демонстрирует военный потенциал России и может усилить давление на противников в переговорном процессе.

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Подразделения ВС РФ, завершившие операцию по освобождению Курской области, были переброшены для усиления войсковой группировки на харьковском направлении, что позволило активизировать наступательные действия в этом регионе. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.  «...после освобождения Курщины у нас высвободились некоторые силы средства, которые ранее работали на харьковском направлении. Естественно, наши военнослужащие вернулись на те рубежи, которые ранее занимали в Харьковской области и продолжили выполнение тех задач, которые были поставлены ранее командованием», — рассказал военный эксперт агентству ТАСС.  Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о завершении операции по освобождению Курской области от украинских подразделений, что, по мнению экспертов, позволит создать буферные зоны на границе и снизить риски атак высокоточным вооружением. Военный эксперт Александр Степанов отмечал, что успех операции демонстрирует военный потенциал России и может усилить давление на противников в переговорном процессе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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