ВСУ атаковали запорожский Энергодар, было не менее трех взрывов: карта СВО на 2 мая

Украинская армия провела обстрел Энергодара в Запорожской области. Отмечается, что при этом было применено артиллерийское оружие. Местные жители в ходе произошедшего слышали не менее трех взрывов. Официальной информации о возможных последствиях атаки на данный момент нет. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Запорожское направление
Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов и сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об артиллерийском обстреле Энергодара со стороны ВСУ. В городе было слышно не менее трех взрывов. Предположительно, обстрел велся по прибрежной зоне Днепра.
Курское направление
Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск с позывным «Баркас» сообщил, что в освобожденной Курской области остается не более одного взвода противника — до 45 человек, их действия носят разрозненный характер. Он также подчеркнул, что противник оказывает лишь локальное сопротивление, не представляющее существенной угрозы для ВС РФ, которые продолжают зачистку региона от украинских бойцов.
Южнодонецкое направление
ВС РФ сорвали ротацию ВСУ у Богатыря
Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» предотвратили попытку ротации подразделений ВС Украины в районе населенного пункта Богатырь, уничтожив бронетранспортер MaxxPro вместе с находившимися в нем военными противника. В Минобороны РФ сообщили, что уничтожение украинской техники подтверждено материалами объективного контроля.
Продвижение ВС РФ на направлении
Российские бойцы заняли позиции на юго-восточной окраине Богатыря, там продолжается штурм. К востоку от села российские бойцы продвинулись вдоль берега реки Волчья. Также продолжается наступление к Отрадному с юго-восточного и южного направлений. В селе Веселое наблюдаются ожесточенные встречные бои с ВСУ, пишет военкор Юрий Котенок в telegram-канале.
Днепропетровское направление
Подразделения ВС РФ заняли позиции на восточных и юго-восточных окраинах Новоалександровки. В районе Котляровки продолжаются боевые столкновения. Российские бойцы также наступают в направлении Троицкого и в районах к югу от Богдановки, заявил военкор Котенок.
Красноармейское и Александро-Калиновское направления
Снайперы ВС России сбили свыше 50 гексакоптеров «Баба-яга»
Более 50 гексакоптеров типа «Баба-яга» были ликвидированы снайперами мотострелкового подразделения Центральной группировки войск на красноармейском участке фронта, заявили в Минобороны. Командир роты с позывным «Албанец» отметил, что для эффективного поражения дронов этого типа необходимо прицеливаться в центральную часть аппарата, что приводит к его возгоранию.
ВСУ теряют позиции у Новой Полтавки и ближайших населенных пунктов
В районе Малиновской развязки продолжаются встречные бои. Российские подразделения уже достигли восточной окраины Малиновки и одновременно ведут наступление в сторону Миролюбовки. Также подразделения 20-й мотострелковой дивизии «давят» противника у Новой Полтавки, ведут бои в северо-западной части Новооленовки и наступают на Александрополь. У ВСУ в данном районе наблюдается нехватка резервов, отметил Юрий Котенок.
Сумское направление
Бойцы Украины пытаются проводить операции по два-три бойца
ВСУ на сумском направлении проводят боевые операции небольшими группами численностью по два-три человека. Начальник артиллерии 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным «Десна» сообщил, что противник, в основном, совершает ротации, меняет позиции и проводит эвакуацию погибших и раненых по ночам.
ВС РФ взяли под контроль большую часть Беловод
83-я отдельная десантно-штурмовая бригада установила контроль над большей частью населенного пункта Беловоды. Сейчас продолжаются боевые действия за Владимировку, Водолаги и Локню. К западу от Локни подразделения ВС РФ наступают в сторону Яблоновки, обходя Локню и Юнаковку с фланга, передает Юрий Котенок.
ВСУ начали сосредотачивать свои усилия на северо-западе Крыма
ВС Украины сосредотачивают основные усилия на атаках по российскому оружию в северо-западной части Крымского полуострова, воздерживаясь от активных действий против крупных городов региона. Такая тактика вызывает опасения, поскольку может свидетельствовать о подготовке противником плацдарма для возможной высадки десанта на побережье Крыма, сообщил военный блогер Михаил Звинчук в рамках проекта «Рыбарь».
По предварительным сведениям, планируется нанесение двух ударов: вспомогательный — в направлении Межводное и Котовское, основной — по Евпатории и Новоозерному. Звинчук также обратил внимание на то, что не следует переоценивать численность украинских подразделений в этом районе. Их ключевая задача: демонстрация своих возможностей и дестабилизация ситуации на полуострове. Для этого не требуется значительных ресурсов.
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