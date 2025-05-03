Зеленский признался, что его разговор с Трампом в Ватикане был лучшим из всех

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Владимир Зеленский признался, что последняя встреча с Трампом была для него лучшей за все время взаимодействия с американским главой
Владимир Зеленский признался, что последняя встреча с Трампом была для него лучшей за все время взаимодействия с американским главой Фото:

Украинский глава Владимир Зеленский назвал беседу с президентом США Дональдом Трампом, состоявшуюся 26 апреля в Ватикане, самой продуктивной из всех встреч с американским лидером за все время. Об этом Зеленский рассказал в интервью журналистам. 

«С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может, он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора», — заявил украинский лидер во время общения с журналистами «Интерфакс Украина», комментируя итоги встречи. 

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в рамках траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского Франциска, куда оба политика прибыли с официальными визитами. Украинский президент отметил, что атмосфера личного диалога позволила обсудить наиболее важные вопросы между двумя странами, а также подчеркнул уважительное отношение к американскому коллеге. Подробности того, что именно обсудили политики сначала не раскрывались, но потом Трамп сказал, что пытался убедить Зеленского заключить ресурсную сделку.

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Украинский глава Владимир Зеленский назвал беседу с президентом США Дональдом Трампом, состоявшуюся 26 апреля в Ватикане, самой продуктивной из всех встреч с американским лидером за все время. Об этом Зеленский рассказал в интервью журналистам.  «С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может, он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора», — заявил украинский лидер во время общения с журналистами «Интерфакс Украина», комментируя итоги встречи.  Встреча Зеленского и Трампа состоялась в рамках траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского Франциска, куда оба политика прибыли с официальными визитами. Украинский президент отметил, что атмосфера личного диалога позволила обсудить наиболее важные вопросы между двумя странами, а также подчеркнул уважительное отношение к американскому коллеге. Подробности того, что именно обсудили политики сначала не раскрывались, но потом Трамп сказал, что пытался убедить Зеленского заключить ресурсную сделку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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