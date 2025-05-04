Временное потепление до +25 придет в Свердловскую область

В Свердловской области ожидается временное потепление до +25 градусов. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Пик потепления в приземном слое воздуха ожидается днем 6 мая, когда температура воздуха по области будет достигать отметки +25 градусов. Но такое потепление будет коротким. Уже во вторник вечером ожидается прохождение холодного фронта с последующим установлением над Средним Уралом умеренно-холодной воздушной массы», — говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, сильных осадков в регионе не ожидается. Относительное тепло продержится 7 и 9 мая — в эти дни ожидается +17 и +16 градусов соответственно. В остальные дни недели дневная температура будет держаться в районе +13..+10.
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