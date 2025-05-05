Появились утренние кадры с места взрыва в многоэтажке в Москве. Фоторепортаж

МЧС: в результате пожара в доме на юго-западе Москвы погибли три человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте происшествия работает полиция
На месте происшествия работает полиция Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Вечером 4 мая в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв, предположительно из-за бытового газа, за которым последовал пожар. На месте инцидента работали 60 спасателей и 20 единиц техники.

В результате трагедии погибли три человека. Обратились за помощью 18 человек, трое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что причины взрыва пока неизвестны, и на месте происшествия продолжают работать спасательные службы и медицинские работники. Периметр вокруг здания огражден, место остается под контролем спасателей и коммунальных служб. На месте происшествия, где все еще работаю оперативные службы, утром 5 мая побывало URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 4 мая в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв, предположительно из-за бытового газа, за которым последовал пожар. На месте инцидента работали 60 спасателей и 20 единиц техники. В результате трагедии погибли три человека. Обратились за помощью 18 человек, трое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что причины взрыва пока неизвестны, и на месте происшествия продолжают работать спасательные службы и медицинские работники. Периметр вокруг здания огражден, место остается под контролем спасателей и коммунальных служб. На месте происшествия, где все еще работаю оперативные службы, утром 5 мая побывало URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...