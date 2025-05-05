Вечером 4 мая в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв, предположительно из-за бытового газа, за которым последовал пожар. На месте инцидента работали 60 спасателей и 20 единиц техники.
В результате трагедии погибли три человека. Обратились за помощью 18 человек, трое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что причины взрыва пока неизвестны, и на месте происшествия продолжают работать спасательные службы и медицинские работники. Периметр вокруг здания огражден, место остается под контролем спасателей и коммунальных служб. На месте происшествия, где все еще работаю оперативные службы, утром 5 мая побывало URA.RU.
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