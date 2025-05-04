04 мая 2025

«Очень хотелось спать»: екатеринбуржцы столкнулись с массовыми отказами при записи детей в санатории. Скрин

Екатеринбуржцам массово приходил отказ при записи детей в санатории
© Служба новостей «URA.RU»
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В санатории дети поедут летом
В санатории дети поедут летом Фото:

В Екатеринбурге ночью 5 мая открылась запись детей в санатории. Родители столкнулись с отказами, об этом URA.RU рассказала мама Оксана. О подобном заявили и другие родители — на форумах.

Оксана записывала ребенка в санатории «Талый Ключ», «Салют» и «Каштак». «Мне пришел отказ на пять заявлений, которые подавала примерно в 00:10-00:15. Обычно такие записи ведь открываются в 12 ночи. Но нет ведь — смогла нормально подать только к часу ночи. Кнопочку старта кто-то забыл нажать что ли? Очень хотелось спать, но пришлось ждать, пока все заработает», — сказала мама. В отказе на «Госуслугах» было указано, что запись в эти санатории не ведется.

С такими же проблемами столкнулись и другие родители, которые стали активно обсуждать ситуацию. «По Чкаловскому району сразу отказ пришел — написано, что запись не ведется», — написал пользователь с ником Marmmeladka на форуме U-mama, отметив, что подался подать заявку в «Салют» и «Талый Ключ». С такими же трудностями столкнулись родители, которые пытались записаться в санаторий «Металлург» — причина отказа указана та же. Некоторые переживают, что из-за таких отказов дети могут остаться без отдыха. «Надеюсь, как с лагерями не будет. А то бегать потом и заявление восстанавливать, доказывать», — написала другая мама.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в Минцифры РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Отказы приходили екатеринбуржцам ночью — при начале записи
Отказы приходили екатеринбуржцам ночью — при начале записи
Фото:
Отказ приходил по причине «отсутствия приема»
Отказ приходил по причине «отсутствия приема»
Фото:
С отказами столкнулись многие родители
С отказами столкнулись многие родители
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В Екатеринбурге ночью 5 мая открылась запись детей в санатории. Родители столкнулись с отказами, об этом URA.RU рассказала мама Оксана. О подобном заявили и другие родители — на форумах. Оксана записывала ребенка в санатории «Талый Ключ», «Салют» и «Каштак». «Мне пришел отказ на пять заявлений, которые подавала примерно в 00:10-00:15. Обычно такие записи ведь открываются в 12 ночи. Но нет ведь — смогла нормально подать только к часу ночи. Кнопочку старта кто-то забыл нажать что ли? Очень хотелось спать, но пришлось ждать, пока все заработает», — сказала мама. В отказе на «Госуслугах» было указано, что запись в эти санатории не ведется. С такими же проблемами столкнулись и другие родители, которые стали активно обсуждать ситуацию. «По Чкаловскому району сразу отказ пришел — написано, что запись не ведется», — написал пользователь с ником Marmmeladka на форуме U-mama, отметив, что подался подать заявку в «Салют» и «Талый Ключ». С такими же трудностями столкнулись родители, которые пытались записаться в санаторий «Металлург» — причина отказа указана та же. Некоторые переживают, что из-за таких отказов дети могут остаться без отдыха. «Надеюсь, как с лагерями не будет. А то бегать потом и заявление восстанавливать, доказывать», — написала другая мама. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в Минцифры РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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