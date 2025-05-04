В Екатеринбурге ночью 5 мая открылась запись детей в санатории. Родители столкнулись с отказами, об этом URA.RU рассказала мама Оксана. О подобном заявили и другие родители — на форумах.
Оксана записывала ребенка в санатории «Талый Ключ», «Салют» и «Каштак». «Мне пришел отказ на пять заявлений, которые подавала примерно в 00:10-00:15. Обычно такие записи ведь открываются в 12 ночи. Но нет ведь — смогла нормально подать только к часу ночи. Кнопочку старта кто-то забыл нажать что ли? Очень хотелось спать, но пришлось ждать, пока все заработает», — сказала мама. В отказе на «Госуслугах» было указано, что запись в эти санатории не ведется.
С такими же проблемами столкнулись и другие родители, которые стали активно обсуждать ситуацию. «По Чкаловскому району сразу отказ пришел — написано, что запись не ведется», — написал пользователь с ником Marmmeladka на форуме U-mama, отметив, что подался подать заявку в «Салют» и «Талый Ключ». С такими же трудностями столкнулись родители, которые пытались записаться в санаторий «Металлург» — причина отказа указана та же. Некоторые переживают, что из-за таких отказов дети могут остаться без отдыха. «Надеюсь, как с лагерями не будет. А то бегать потом и заявление восстанавливать, доказывать», — написала другая мама.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в Минцифры РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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