В Сургуте продают ТЦ с отелем и рестораном за полмиллиарда рублей

В Сургуте (ХМАО) выставлен на продажу отель «Гнездо Беркута» и ресторан, находящиеся в ТЦ. Цена лота — полмиллиарда рублей.
«Пpедлагaeтcя к прoдаже торгoвый центр, раcположенный в сaмoм цeнтpе гopода. В здании общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров расположена гостиница, ресторан, магазины, тир», — следует из объявления на сайте бесплатных объявлений.
Как пояснила URA.RU представитель продавца, продажа торгового центра связана с переездом владельца. Новому хозяину достанется как само здание, так и весь бизнес, расположенный в нем, включая гостиницу и ресторан. «Новому владельцу достанется весь бизнес, который действует внутри ТЦ», — пояснила собеседница агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО все чаще продают крупные торговые объекты по причине переезда собственников. Так, в Нижневартовске выставлен на продажу строительный ТЦ вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей, а через коммерческие торги реализуют другой ТЦ за 180 миллионов рублей, также из-за релокации в Сургуте продавали торговый центр за один миллиард рублей.
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