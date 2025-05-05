В Сургуте продают ТЦ с отелем и рестораном за полмиллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За 500 миллионов рублей продается ТЦ в Сургуте с гостиницей и рестораном (архивное фото)
За 500 миллионов рублей продается ТЦ в Сургуте с гостиницей и рестораном (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставлен на продажу отель «Гнездо Беркута» и ресторан, находящиеся в ТЦ. Цена лота — полмиллиарда рублей.

«Пpедлагaeтcя к прoдаже торгoвый центр, раcположенный в сaмoм цeнтpе гopода. В здании общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров расположена гостиница, ресторан, магазины, тир», — следует из объявления на сайте бесплатных объявлений.

Как пояснила URA.RU представитель продавца, продажа торгового центра связана с переездом владельца. Новому хозяину достанется как само здание, так и весь бизнес, расположенный в нем, включая гостиницу и ресторан. «Новому владельцу достанется весь бизнес, который действует внутри ТЦ», — пояснила собеседница агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО все чаще продают крупные торговые объекты по причине переезда собственников. Так, в Нижневартовске выставлен на продажу строительный ТЦ вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей, а через коммерческие торги реализуют другой ТЦ за 180 миллионов рублей, также из-за релокации в Сургуте продавали торговый центр за один миллиард рублей.

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В Сургуте (ХМАО) выставлен на продажу отель «Гнездо Беркута» и ресторан, находящиеся в ТЦ. Цена лота — полмиллиарда рублей. «Пpедлагaeтcя к прoдаже торгoвый центр, раcположенный в сaмoм цeнтpе гopода. В здании общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров расположена гостиница, ресторан, магазины, тир», — следует из объявления на сайте бесплатных объявлений. Как пояснила URA.RU представитель продавца, продажа торгового центра связана с переездом владельца. Новому хозяину достанется как само здание, так и весь бизнес, расположенный в нем, включая гостиницу и ресторан. «Новому владельцу достанется весь бизнес, который действует внутри ТЦ», — пояснила собеседница агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО все чаще продают крупные торговые объекты по причине переезда собственников. Так, в Нижневартовске выставлен на продажу строительный ТЦ вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей, а через коммерческие торги реализуют другой ТЦ за 180 миллионов рублей, также из-за релокации в Сургуте продавали торговый центр за один миллиард рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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