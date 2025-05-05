В средней полосе ХМАО стартует сезон охоты на уток и глухарей

С 9 мая в охотничьих угодьях средней полосы ХМАО официально открывается весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Об этом сообщил Департамент недропользования и природных ресурсов региона на официальном сайте.
«На водоплавающую дичь охота начнется со второй пятницы мая — с 9 мая, а на боровую — со второй субботы, то есть с 10 мая. Это касается районов, расположенных между 61° и 62° северной широты», — пояснили в Природнадзоре Югры.
К водоплавающей дичи в регионе относятся селезни кряквы, чирки, гоголи и гуси (за исключением видов, занесенных в Красную книгу округа). Из боровой дичи разрешено добывать глухарей, тетеревов и рябчиков — при наличии действующих разрешений и соблюдении правил охоты.
Весенняя охота в средней полосе ХМАО откроется в охотничьих угодьях Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского районов. В этом году сроки смещены позже обычного: охоту на май перенесли из-за позднего вскрытия водоемов — лед на реках и озерах в предыдущие сезоны держался до середины весны.
Ранее URA.RU писало, что в южных районах округа весенняя охота началась 2 мая, а на севере региона откроется с 16 и 17 мая. Таким образом, вся территория ХМАО охватывается поэтапно — с юга на север.
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