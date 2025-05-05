Первый зам директора депполитики ХМАО уходит в отставку ради работы в госпитале

Первый заместитель директора департамента внутренней политики ХМАО Кирилла Харитонова Майя Есина уходит в отставку. Источники URA.RU сообщают, что она собирается работать в военном эвакуационном госпитале.
«Есина написала заявление об уходе. Она отправится работать в эвакуационный госпиталь, куда перевозят бойцов из зоны СВО», — поделился инсайдер.
Директор ДВП Кирилл Харитонов подтвердил отставку первого заместителя. «Есина покидает пост 15 мая», — уточнил Харитонов.
Есина в беседе с журналистом агентства уточнила, что уже 17 мая она отправится на новую работу. «Я как доброволец уже три года работаю, последние два — в военных госпиталях. У меня большая практика, в том числе в ампутационном отделении, и в общей сложности более трех тысяч перевязок. Я целенаправленно еду туда работать, помогать, для меня это важнее всего», — сообщила Есина. Она прошла курс спецподготовки и будет помогать в хирургии, оказывать помощь медикам.
Есина поделилась, что продолжит вести свои соцсети, которые посвящены ее волонтерской деятельности. Но регулярность публикаций пока под вопросом. «Сейчас я буду работать большими сменами, а потом возвращаться домой», — добавила волонтер.
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