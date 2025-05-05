Первый зам директора депполитики ХМАО уходит в отставку ради работы в госпитале

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Майя Есина проработала в структурах правительства ХМАО 14 лет и решила покинуть кабмин, чтобы помогать раненым бойцам
Майя Есина проработала в структурах правительства ХМАО 14 лет и решила покинуть кабмин, чтобы помогать раненым бойцам Фото:

Первый заместитель директора департамента внутренней политики ХМАО Кирилла Харитонова Майя Есина уходит в отставку. Источники URA.RU сообщают, что она собирается работать в военном эвакуационном госпитале.

«Есина написала заявление об уходе. Она отправится работать в эвакуационный госпиталь, куда перевозят бойцов из зоны СВО», — поделился инсайдер.

Директор ДВП Кирилл Харитонов подтвердил отставку первого заместителя. «Есина покидает пост 15 мая», — уточнил Харитонов.

Есина в беседе с журналистом агентства уточнила, что уже 17 мая она отправится на новую работу. «Я как доброволец уже три года работаю, последние два — в военных госпиталях. У меня большая практика, в том числе в ампутационном отделении, и в общей сложности более трех тысяч перевязок. Я целенаправленно еду туда работать, помогать, для меня это важнее всего», — сообщила Есина. Она прошла курс спецподготовки и будет помогать в хирургии, оказывать помощь медикам.

Есина поделилась, что продолжит вести свои соцсети, которые посвящены ее волонтерской деятельности. Но регулярность публикаций пока под вопросом. «Сейчас я буду работать большими сменами, а потом возвращаться домой», — добавила волонтер.

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Первый заместитель директора департамента внутренней политики ХМАО Кирилла Харитонова Майя Есина уходит в отставку. Источники URA.RU сообщают, что она собирается работать в военном эвакуационном госпитале. «Есина написала заявление об уходе. Она отправится работать в эвакуационный госпиталь, куда перевозят бойцов из зоны СВО», — поделился инсайдер. Директор ДВП Кирилл Харитонов подтвердил отставку первого заместителя. «Есина покидает пост 15 мая», — уточнил Харитонов. Есина в беседе с журналистом агентства уточнила, что уже 17 мая она отправится на новую работу. «Я как доброволец уже три года работаю, последние два — в военных госпиталях. У меня большая практика, в том числе в ампутационном отделении, и в общей сложности более трех тысяч перевязок. Я целенаправленно еду туда работать, помогать, для меня это важнее всего», — сообщила Есина. Она прошла курс спецподготовки и будет помогать в хирургии, оказывать помощь медикам. Есина поделилась, что продолжит вести свои соцсети, которые посвящены ее волонтерской деятельности. Но регулярность публикаций пока под вопросом. «Сейчас я буду работать большими сменами, а потом возвращаться домой», — добавила волонтер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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