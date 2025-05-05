Мэр Нижневартовска Кощенко обсудил подготовку ко Дню Победы с ветеранами

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с ветеранами города в преддверии 80-летия Великой Победы. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы городской жизни и подготовка к празднованию юбилейной даты, сообщил мэр.
«В преддверии юбилея Великой Победы встретился с представителями ветеранских организаций Нижневартовска. Такие встречи — добрая традиция, возможность лично пообщаться с теми, кто своим трудом приближал Победу, а затем строил наш город и страну», — отметил Кощенко в своем telegram-канале.
Мэр подчеркнул высокую ценность опыта и знаний ветеранов. Встреча прошла в формате чаепития, где также обсуждались воспоминания и рассказы о военных и послевоенных годах.
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