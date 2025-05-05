Мэр Нижневартовска Кощенко обсудил подготовку ко Дню Победы с ветеранами

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Дмитрий Кощенко поблагодарил ветеранов за пример истинного патриотизма (архивное фото)
Дмитрий Кощенко поблагодарил ветеранов за пример истинного патриотизма (архивное фото) Фото:
Дмитрий Кощенко с ветеранами
Дмитрий Кощенко с ветеранами
Фото:

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с ветеранами города в преддверии 80-летия Великой Победы. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы городской жизни и подготовка к празднованию юбилейной даты, сообщил мэр.

«В преддверии юбилея Великой Победы встретился с представителями ветеранских организаций Нижневартовска. Такие встречи — добрая традиция, возможность лично пообщаться с теми, кто своим трудом приближал Победу, а затем строил наш город и страну», — отметил Кощенко в своем telegram-канале.

Мэр подчеркнул высокую ценность опыта и знаний ветеранов. Встреча прошла в формате чаепития, где также обсуждались воспоминания и рассказы о военных и послевоенных годах.

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Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с ветеранами города в преддверии 80-летия Великой Победы. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы городской жизни и подготовка к празднованию юбилейной даты, сообщил мэр. «В преддверии юбилея Великой Победы встретился с представителями ветеранских организаций Нижневартовска. Такие встречи — добрая традиция, возможность лично пообщаться с теми, кто своим трудом приближал Победу, а затем строил наш город и страну», — отметил Кощенко в своем telegram-канале. Мэр подчеркнул высокую ценность опыта и знаний ветеранов. Встреча прошла в формате чаепития, где также обсуждались воспоминания и рассказы о военных и послевоенных годах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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