В Пермском крае составили карту водных маршрутов, на которой отмечены потенциально опасные участки. Карта предназначена для использования туристами, сотрудниками краевых спасательных подразделений и МЧС.
«На карте потенциально опасными участками обозначены пороги, прижимы, непроходимые протоки, поваленные деревья и техногенные препятствия. Пользователи смогут узнать о пунктах аварийно-спасательных служб и зонах покрытия сотовой связи. Сегодня в регионе у туристов популярны водные путешествия по рекам Вишера, Усьва, Чусовая. Всего 30 водных туристических маршрутов проходят по 22 пермским рекам», — сообщает издание «Текст».
Ранее стало известно, что в Пермском крае туристам запретили сплавляться по реке Вильва. Из-за подъема уровня воды сплав под временным мостом на 142 километре дороги Кунгур-Соликамск невозможен.
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