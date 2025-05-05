05 мая 2025

В Пермском крае создали карту опасных мест на водных маршрутах. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам запретили сплавляться по Вильве из-за паводка
Пермякам запретили сплавляться по Вильве из-за паводка Фото:

В Пермском крае составили карту водных маршрутов, на которой отмечены потенциально опасные участки. Карта предназначена для использования туристами, сотрудниками краевых спасательных подразделений и МЧС.

«На карте потенциально опасными участками обозначены пороги, прижимы, непроходимые протоки, поваленные деревья и техногенные препятствия. Пользователи смогут узнать о пунктах аварийно-спасательных служб и зонах покрытия сотовой связи. Сегодня в регионе у туристов популярны водные путешествия по рекам Вишера, Усьва, Чусовая. Всего 30 водных туристических маршрутов проходят по 22 пермским рекам», — сообщает издание «Текст».

Ранее стало известно, что в Пермском крае туристам запретили сплавляться по реке Вильва. Из-за подъема уровня воды сплав под временным мостом на 142 километре дороги Кунгур-Соликамск невозможен. 

На карте указаны номера маршрутов и опасные участки
На карте указаны номера маршрутов и опасные участки
Фото:

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В Пермском крае составили карту водных маршрутов, на которой отмечены потенциально опасные участки. Карта предназначена для использования туристами, сотрудниками краевых спасательных подразделений и МЧС. «На карте потенциально опасными участками обозначены пороги, прижимы, непроходимые протоки, поваленные деревья и техногенные препятствия. Пользователи смогут узнать о пунктах аварийно-спасательных служб и зонах покрытия сотовой связи. Сегодня в регионе у туристов популярны водные путешествия по рекам Вишера, Усьва, Чусовая. Всего 30 водных туристических маршрутов проходят по 22 пермским рекам», — сообщает издание «Текст». Ранее стало известно, что в Пермском крае туристам запретили сплавляться по реке Вильва. Из-за подъема уровня воды сплав под временным мостом на 142 километре дороги Кунгур-Соликамск невозможен. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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