В Пермском крае туристам запретили сплавляться из-за подъема воды в реке

Уровень воды в реке Вильва в Пермском крае поднялся. В связи с этим сплав под временным мостом на 142 километре дороги Кунгур-Соликамск невозможен.
«После слияния рек Вижай и Вильва всем туристам стоит прекратить сплав. Будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности», — сообщает telegram-канал Министерства транспорта Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало о том, что туристическая группа из 34 человек, которая ехала на сплав, застряла в Губахинском округе (Пермский край) на ночь. Причина — нечищеная дорога. Для помощи туристам МЧС отправили снегоход, но он застрял в снегу. Людям пришлось переночевать в походных условиях и преодолеть 60 километров по Усьве до одноименного поселка.
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