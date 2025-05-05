В Пермском крае туристам запретили сплавляться из-за подъема воды в реке

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После слияния рек Вижай и Вильва всем туристам стоит прекратить сплав
После слияния рек Вижай и Вильва всем туристам стоит прекратить сплав Фото:

Уровень воды в реке Вильва в Пермском крае поднялся. В связи с этим сплав под временным мостом на 142 километре дороги Кунгур-Соликамск невозможен.

«После слияния рек Вижай и Вильва всем туристам стоит прекратить сплав. Будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности», — сообщает telegram-канал Министерства транспорта Пермского края. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что туристическая группа из 34 человек, которая ехала на сплав, застряла в Губахинском округе (Пермский край) на ночь. Причина — нечищеная дорога. Для помощи туристам МЧС отправили снегоход, но он застрял в снегу. Людям пришлось переночевать в походных условиях и преодолеть 60 километров по Усьве до одноименного поселка.

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Уровень воды в реке Вильва в Пермском крае поднялся. В связи с этим сплав под временным мостом на 142 километре дороги Кунгур-Соликамск невозможен. «После слияния рек Вижай и Вильва всем туристам стоит прекратить сплав. Будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности», — сообщает telegram-канал Министерства транспорта Пермского края.  Ранее URA.RU сообщало о том, что туристическая группа из 34 человек, которая ехала на сплав, застряла в Губахинском округе (Пермский край) на ночь. Причина — нечищеная дорога. Для помощи туристам МЧС отправили снегоход, но он застрял в снегу. Людям пришлось переночевать в походных условиях и преодолеть 60 километров по Усьве до одноименного поселка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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