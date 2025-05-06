Пермский омбудсмен сообщил о возвращении пермяков из украинского плена

В результате обмена пленными между Россией и Украиной на родину вернулись четверо пермяков. Об этом в соцсетях сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Обмен пленными по формуле 205 на 205 состоялся во вторник, 6 мая.
«В преддверии 80-летия Победы состоялся очередной масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной. Важно, что среди вернувшихся на Родину есть и четверо наших земляков. Это контрактники из Юрлы, Добрянки, Краснокамска и Перми», — рассказал Сапко.
Омбудсмен также связался с матерью одного из бойцов, находившихся в плену, и сообщил ей радостную весть о возвращении сына. «Мама одного из бойцов сквозь слезы тихо сказала: „Слава Богу…“», — отмечает Сапко. Другого военнослужащего искала его сестра. Родственница потеряла с ним связь и считала, что он пропал без вести. «Изначально пермяк считался пропавшим без вести, пока в августе прошлого года его сестра не получила видео о нахождении родственника в плену», — написал Сапко.
Установить местонахождение двух других военнослужащих удалось «благодаря тесному взаимодействию с военной полицией», отметил пермский омбудсмен. После этого пермяки были оперативно включены в список для обмена. Сапко выразил слова благодарности за помощь и содействие федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой и пожелал землякам «скорейшего восстановления после пережитого».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!