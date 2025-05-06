Пермский омбудсмен сообщил о возвращении пермяков из украинского плена

В пермский край вернется боец, считавшийся пропавшим без вести на СВО
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Обмен пленными состоялся 6 мая (архивное фото)
Обмен пленными состоялся 6 мая (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обмена пленными между Россией и Украиной на родину вернулись четверо пермяков. Об этом в соцсетях сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Обмен пленными по формуле 205 на 205 состоялся во вторник, 6 мая.

«В преддверии 80-летия Победы состоялся очередной масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной. Важно, что среди вернувшихся на Родину есть и четверо наших земляков. Это контрактники из Юрлы, Добрянки, Краснокамска и Перми», — рассказал Сапко.

Омбудсмен также связался с матерью одного из бойцов, находившихся в плену, и сообщил ей радостную весть о возвращении сына.  «Мама одного из бойцов сквозь слезы тихо сказала: „Слава Богу…“», — отмечает Сапко. Другого военнослужащего искала его сестра. Родственница потеряла с ним связь и считала, что он пропал без вести. «Изначально пермяк считался пропавшим без вести, пока в августе прошлого года его сестра не получила видео о нахождении родственника в плену», — написал Сапко.

Установить местонахождение двух других военнослужащих удалось «благодаря тесному взаимодействию с военной полицией», отметил пермский омбудсмен. После этого пермяки были оперативно включены в список для обмена. Сапко выразил слова благодарности за помощь и содействие федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой и пожелал землякам «скорейшего восстановления после пережитого».

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В результате обмена пленными между Россией и Украиной на родину вернулись четверо пермяков. Об этом в соцсетях сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Обмен пленными по формуле 205 на 205 состоялся во вторник, 6 мая. «В преддверии 80-летия Победы состоялся очередной масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной. Важно, что среди вернувшихся на Родину есть и четверо наших земляков. Это контрактники из Юрлы, Добрянки, Краснокамска и Перми», — рассказал Сапко. Омбудсмен также связался с матерью одного из бойцов, находившихся в плену, и сообщил ей радостную весть о возвращении сына.  «Мама одного из бойцов сквозь слезы тихо сказала: „Слава Богу…“», — отмечает Сапко. Д ругого военнослужащего искала его сестра. Родственница потеряла с ним связь и считала, что он пропал без вести. «Изначально пермяк считался пропавшим без вести, пока в августе прошлого года его сестра не получила видео о нахождении родственника в плену», — написал Сапко. Установить местонахождение двух других военнослужащих удалось «благодаря тесному взаимодействию с военной полицией», отметил пермский омбудсмен. После этого пермяки были оперативно включены в список для обмена. Сапко выразил слова благодарности за помощь и содействие федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой и пожелал землякам «скорейшего восстановления после пережитого».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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