Челябинский губернатор и театр имени Евгения Вахтангова расширяют сотрудничество

В Челябинске завершился масштабный театральный форум, организованный столичным Государственным академическим театром имени Евгения Вахтангова. Губернатор области Алексей Текслер и руководитель театра Кирилл Крок договорились расширить сотрудничество.
«Текслер и Крок провели переговоры о культурном партнёрстве. Руководитель столичного театра предложил дополнить гастроли новыми форматами: мастер-классами, дискуссиями с актёрами для студентов творческих специальностей, а также бесплатными стажировками для местных театральных специалистов. Глава региона поддержал идеи, отметив популярность вахтанговцев у зрителей», — отмечает пресс-служба главы региона в своем telegram-канале «ПУЛ N74».
Особое внимание на встрече уделили модернизации театра драмы имени Наума Орлова. Крок восхитился реставрацией. Он отметил, что раньше здание ветшало, но сейчас его бережно обновили, сохранив исторический облик. А техническое оснащение и интерьеры впечатлили столичного руководителя театра.
Стороны договорились разработать долгосрочную программу совместных проектов. Текслер уверен, что сотрудничество с легендарной «вахтанговской» школой, существующей с 1920 года, станет драйвером для культурной сферы региона.
С 3 по 7 мая артисты представили жителям региона четыре спектакля. Завершился визит показом спектакля «Мадемуазель Нитуш» на обновлённой сцене театра им. Орлова, подтвердившим статус труппы как новатора мирового театрального искусства.
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