Вьетнамская армия прошла по Красной площади

На традиционном Параде Победы, который прошел 9 мая на Красной площади в Москве, впервые участвовали представители Вьетнамской народной армии. Это событие стало символом укрепления дружеских связей и военного сотрудничества между Россией и Вьетнамом. Онлайн-трансляция Парада Победы в Москве ведется на сайте URA.RU.
Колонна Вьетнамской народной армии, состоящая из офицеров и солдат, прошла по красной брусчатке. Присутствие вьетнамских военных на параде было встречено аплодисментами и словами поддержки от многочисленных зрителей.
В Москве проходит парад, приуроченный к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На празднование памятной даты в Россию прибыли главы почти 30 стран мира. Все важное с Парада Победы в Москве — в онлайн-трансляции URA.RU.
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