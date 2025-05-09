Вьетнамская армия прошла по Красной площади

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Армия Вьетнама присутствует на Параде Победы в Москве
Армия Вьетнама присутствует на Параде Победы в Москве Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

На традиционном Параде Победы, который прошел 9 мая на Красной площади в Москве, впервые участвовали представители Вьетнамской народной армии. Это событие стало символом укрепления дружеских связей и военного сотрудничества между Россией и Вьетнамом. Онлайн-трансляция Парада Победы в Москве ведется на сайте URA.RU.

Колонна Вьетнамской народной армии, состоящая из офицеров и солдат, прошла по красной брусчатке. Присутствие вьетнамских военных на параде было встречено аплодисментами и словами поддержки от многочисленных зрителей.

В Москве проходит парад, приуроченный к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На празднование памятной даты в Россию прибыли главы почти 30 стран мира. Все важное с Парада Победы в Москве — в онлайн-трансляции URA.RU.

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На традиционном Параде Победы, который прошел 9 мая на Красной площади в Москве, впервые участвовали представители Вьетнамской народной армии. Это событие стало символом укрепления дружеских связей и военного сотрудничества между Россией и Вьетнамом. Онлайн-трансляция Парада Победы в Москве ведется на сайте URA.RU. Колонна Вьетнамской народной армии, состоящая из офицеров и солдат, прошла по красной брусчатке. Присутствие вьетнамских военных на параде было встречено аплодисментами и словами поддержки от многочисленных зрителей. В Москве проходит парад, приуроченный к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На празднование памятной даты в Россию прибыли главы почти 30 стран мира. Все важное с Парада Победы в Москве — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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