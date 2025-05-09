Герои России прошли на параде Победы

Герои России Хабаров и Антонов возглавили шествие на Красной площади
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Участники СВО прошлись по Красной Площади
Участники СВО прошлись по Красной Площади Фото:
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Герои России, подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов приняли участие в параде Победы на Красной площади, который прошел 9 мая в Москве. В числе участников шествия были военнослужащие, проявившие себя в ходе специальной военной операции (СВО). URA.RU ведет онлайн-трансляцию парада.

Парад Победы в Москве начался в 10:00 по местному времени. Он будет длиться примерно два часа. Помимо участников СВО в марше принимают участие военнослужащие из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Помимо этого, на самом мероприятии присутствуют лидеры 29 иностранных государств. 

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Герои России, подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов приняли участие в параде Победы на Красной площади, который прошел 9 мая в Москве. В числе участников шествия были военнослужащие, проявившие себя в ходе специальной военной операции (СВО). URA.RU ведет онлайн-трансляцию парада. Парад Победы в Москве начался в 10:00 по местному времени. Он будет длиться примерно два часа. Помимо участников СВО в марше принимают участие военнослужащие из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Помимо этого, на самом мероприятии присутствуют лидеры 29 иностранных государств. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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