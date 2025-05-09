Герои России прошли на параде Победы

Герои России, подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов приняли участие в параде Победы на Красной площади, который прошел 9 мая в Москве. В числе участников шествия были военнослужащие, проявившие себя в ходе специальной военной операции (СВО). URA.RU ведет онлайн-трансляцию парада.
Парад Победы в Москве начался в 10:00 по местному времени. Он будет длиться примерно два часа. Помимо участников СВО в марше принимают участие военнослужащие из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Помимо этого, на самом мероприятии присутствуют лидеры 29 иностранных государств.
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