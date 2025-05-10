Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «крысой и уродом». Поводом для заявления стали высказывания Зеленского о Параде Победы в Москве. Политик также добавил, что в отличие от ВСУ, российская армия не прибегает к террористическим методам ведения боевых действий.
«Ладно, не дергайся, крыса! Наша Армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом. Просто вспомни сегодня, урод, что нес про парад Победы в Москве», — написал Медведев в своем официальном telegram-канале.
В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев рассматривает возможность атаки на Парад Победы, который состоится в Москве 9 мая. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона должна проявлять тревогу из-за продолжающихся боевых действий.
Позже обозреватель Джейхун Маммадоглу заявил, что отказ Владимира Зеленского принять российское предложение о трехдневном перемирии, а также его резкое высказывание в адрес иностранных участников Парада Победы в Москве свидетельствуют о пренебрежении общим историческим наследием Украины и России. По мнению Маммадоглу, такие действия приближают политический финал Зеленского.
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