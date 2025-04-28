В пригороде Перми продается деревообделочный цех с баней по цене квартиры

В селе Култаево Пермского края продается производственная база с баней за 10 млн рублей. Это является средней стоимостью трехкомнатной квартиры в центральных районах Перми.
«Продается здание в селе Култаево, общей площадью 1780 квадратных метров. Ранее использовалась как цех по деревообработке. На территории находятся пять станков и пилорама. Внутри имеются подсобные комнаты, склад и баня. Стоимость — 10 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Объект продажи является бывшим зданием овощехранилища и находится вблизи от главной дороги. В объявлении также указано, что система отопления здания работает на отходах от деревообработки.
Ранее URA.RU сообщало, что в городе Чусовой Пермского края продается хлебозавод. Стоимость готового бизнеса собственник оценил в 3,15 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в отдаленном районе Перми.
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