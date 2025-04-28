28 апреля 2025

В пригороде Перми продается деревообделочный цех с баней по цене квартиры

В селе Култаево Пермского округа продается пилорама за 10 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Под здание пилорамы было переоборудовано овощехранилище
Под здание пилорамы было переоборудовано овощехранилище Фото:

В селе Култаево Пермского края продается производственная база с баней за 10 млн рублей. Это является средней стоимостью трехкомнатной квартиры в центральных районах Перми.

«Продается здание в селе Култаево, общей площадью 1780 квадратных метров. Ранее использовалась как цех по деревообработке. На территории находятся пять станков и пилорама. Внутри имеются подсобные комнаты, склад и баня. Стоимость — 10 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Объект продажи является бывшим зданием овощехранилища и находится вблизи от главной дороги. В объявлении также указано, что система отопления здания работает на отходах от деревообработки.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Чусовой Пермского края продается хлебозавод. Стоимость готового бизнеса собственник оценил в 3,15 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в отдаленном районе Перми. 

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В селе Култаево Пермского края продается производственная база с баней за 10 млн рублей. Это является средней стоимостью трехкомнатной квартиры в центральных районах Перми. «Продается здание в селе Култаево, общей площадью 1780 квадратных метров. Ранее использовалась как цех по деревообработке. На территории находятся пять станков и пилорама. Внутри имеются подсобные комнаты, склад и баня. Стоимость — 10 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Объект продажи является бывшим зданием овощехранилища и находится вблизи от главной дороги. В объявлении также указано, что система отопления здания работает на отходах от деревообработки. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Чусовой Пермского края продается хлебозавод. Стоимость готового бизнеса собственник оценил в 3,15 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в отдаленном районе Перми. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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