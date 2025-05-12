Директора челябинского санатория лишили зарплаты в 1,2 миллиона рублей

Федерация профсоюзов Челябинской области добилась отмены решений общего собрания акционеров, которые одобрили зарплату директора Галины Селяниной в 1,2 млн рублей. Как следует из решения челябинского арбитража, также аннулировано решение о выплате 250 тысяч рублей копировальщику документов.
«Заявленные исковые требования удовлетворить. Признать недействительными решения совета ОАО „Санаторий Урал“, принятые 30 сентября 2024 года», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.
Причиной для спора стала неопределенная правовая природа вопросов, вынесенных на собрание акционеров. Профсоюзы и их лидер Олег Екимов настаивали на том, что орган превысил полномочия. При этом администрация санатория, в котором федерации принадлежит 43,9987% акций, нарушила порядок. По уставу, она должна уведомить Екимова, как представителя собственника, о дате и повестке заседания акционеров минимум за пять дней. Однако руководитель получил уточнения о предстоящем событии за три дня.
Селянина вынесла на рассмотрение девять вопросов. В их числе оказались пункты повестки, связанные с утверждением миллионной зарплаты гендиректору санатория и специалиста по копированию документов. Еще один вопрос был призван осудить действия профсоюзов. По мнению администрации здравницы и совета директоров, поведение федерации препятствует нормальной работе увельского курорта.
Удовлетворив иск, суд привел в пользу этого решения несколько аргументов. Уточняя повестку, организаторы собрания акционеров нарушили устав. В нем не предусмотрена эта ситуация и ее последствия. Екимов предлагал перенести дату заседания, но его мнение проигнорировали. Копию протокола руководителю направили 1 октября. В то же время протокол датирован 2 октября. Заседали акционеры в условиях корпоративного конфликта. В этой связи суд указал на решения Селяниной, которые уже были отменены в рамках других процессов. С директора санатория даже взыскивались убытки в сумме 684,8 тысячи рублей.
Акционерам на заседании предлагалось одобрить решения о зарплате Селяниной задним числом. Трудовые договоры были заключены в 2016 и 2021 годах, а допсоглашения к ним в 2023 году. Платить Селяниной 1,2 млн рублей зарплаты предполагалось с октября 2024 года. Из-за введенных обеспечительных мер получить деньги она не успела. Решения по финансовым вопросам, заключил суд, относятся в сфере имущественных интересов соистцов.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
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