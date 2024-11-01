Директор челябинского санатория «Урал» Селянина хотела получать оклад в 1,2 млн

Директор санатория Галина Селянина решила получать оклад в 1,2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гендиректору санатория «Урал» Галине Селяниной в Увельском районе Арбитражный суд Челябинской области запретил устанавливать себе 1,2 миллиона ежемесячного оклада. Как следует из материалов процесса, также руководство учреждения намеревалось принять специалиста по выдаче документов на зарплату в 250 тысяч рублей.

«Ходатайство Федерации профсоюзов Челябинской области о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично. Запретить общему собранию акционеров на общем собрании акционеров ОАО „Санаторий Урал“ разрешать вопросы: об установлении гендиректору общества ежемесячного должностного оклада в размере 1,2 млн рублей и по другим пунктам повестки», — отметил суд в определении.

Суд приостановил действие решения совета директоров санатория месячной давности. Также он запретил одобрять ранее заключенные трудовые договоры с рядом сотрудников и давать оценку поведению профсоюзов, которую инициаторы собрания хотели интерпретировать как воспрепятствование нормальной работе санатория.

Обеспечение введено в рамках иска об отмене решений совета директоров, датированного 30 сентября, которые, по мнению истца, являются недействительными. Профсоюзные юристы сочли, что решения приняты в нарушение компетенции совета директоров и порядка его созыва. Другой причиной назвали сокрытие от истца, как акционера общества, информации о финансово-хозяйственной деятельности.

Суд не стал запрещать проведение общего собрания акционеров. Он сослался на то, что такое решение фактически бы могло означать запрет на работу компании в той части, в какой она связана с такими собраниями. Обосновывая обеспечительные меры по другим пунктам, суд связал их с влиянием на имущественное положение собственника. Зарплата директора и сделки с иными лицами, включая аффилированных, могут потребовать дополнительных обязательств компании.

В сентябре апелляционная инстанция отказала санаторию в требованиях пересмотреть решение суда, взыскавшего с гендиректора деньги за проданный по заниженной цене транспорт здравницы. На рассмотрении находится другой иск федерации профсоюзов о взыскании с пяти лиц, включая гендиректора, 161,166 млн рублей.

При подготовке материала URA.RU запросило комментарии обеих сторон спора. Однако ответы не получены.