Директор челябинского санатория занялась распродажей транспорта здравницы

12 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Ущерб подтвердили суды нескольких инстанций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор санатория «Урал» Галина Селянина продала транспорт здравницы по заниженной стоимости, причинив ущерб санаторию. Как следует из материалов дела, ко времени слушаний в апелляционной инстанции позиция руководителя изменилась, но суд решение исправлять не стал. «Решение Арбитражного суда Челябинской области от 11 июня 2024 года оставить без изменения, апелляционные жалобы АО „Санаторий Урал“, Селяниной Галины Алексеевны, Шарофидинова Русланджона Муроджоновича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства», — отмечено в документах. Спор возник из-за проданного в сентябре 2022 года автомобиля Nissan Murano. Покупателем выступил Шарофидинов, который приобрел машину за 1,5 млн рублей. Перед продажей директор запросила оценку в автоцентре, который определил, что предварительная цена выкупа автомобиля составила 1,49 млн рублей. Анализ авторынка Челябинской области и нескольких ближайших регионов показал, что минимальная стоимость была на уровне 2,17 млн рублей, средняя — 2,33 млн рублей. В суд подала Федерация профсоюзов региона, владеющая 43,9987% акций санатория. Истец посчитал, что здравнице нанесен ущерб, оценив его первоначально в 760 тысяч рублей. Впоследствии претензии были снижены до 684,825 тысячи рублей. Сделать это пришлось после проведенной судебной экспертизы. Та оценила автомобиль в 2,184 млн рублей. В суде фигурировали еще несколько цен. По мере продолжения судебного процесса Селянина предоставила дополнительное доказательство с оценкой на август 2022 года, которая показывала стоимость в 1,844 млн рублей. Также руководитель предоставила другое заключение эксперта, сделанное в мае 2023 года. Согласно документу, машина не могла быть дороже 1,523 млн рублей. В суде апелляционной инстанции Селянина стала уверять, что в сентябре 2022 года было заключено дополнительное соглашение к договору. По словам директора, бумага определила повышенную стоимость машины. Доплатить покупателю, по данным руководителя, пришлось 690 тысяч рублей. Сделал он это позже, в мае 2024 года, поскольку ранее находился за рубежом. Суд пришел к выводу о недобросовестном поведении Селяниной. Женщина должна была знать, что автосалон оценивает транспорт по заниженной стоимости с целью перепродажи по более высокой цене. Суд проанализировал позицию ответчика в ходе заседаний и пришел к выводу, что продажа автомобиля по более высокой цене противоречит первоначальному подходу. Допсоглашение в суде первой инстанции не фигурировало. Документ составили в попытке придать легитимность спорной сделке. Суд сохранил за Селяниной обязанность выплатить санаторию 698,825 тысячи рублей. Сделать это должна Селянина лично. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы ожидаются и будут опубликованы по мере поступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор санатория «Урал» Галина Селянина продала транспорт здравницы по заниженной стоимости, причинив ущерб санаторию. Как следует из материалов дела, ко времени слушаний в апелляционной инстанции позиция руководителя изменилась, но суд решение исправлять не стал. «Решение Арбитражного суда Челябинской области от 11 июня 2024 года оставить без изменения, апелляционные жалобы АО „Санаторий Урал“, Селяниной Галины Алексеевны, Шарофидинова Русланджона Муроджоновича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства», — отмечено в документах. Спор возник из-за проданного в сентябре 2022 года автомобиля Nissan Murano. Покупателем выступил Шарофидинов, который приобрел машину за 1,5 млн рублей. Перед продажей директор запросила оценку в автоцентре, который определил, что предварительная цена выкупа автомобиля составила 1,49 млн рублей. Анализ авторынка Челябинской области и нескольких ближайших регионов показал, что минимальная стоимость была на уровне 2,17 млн рублей, средняя — 2,33 млн рублей. В суд подала Федерация профсоюзов региона, владеющая 43,9987% акций санатория. Истец посчитал, что здравнице нанесен ущерб, оценив его первоначально в 760 тысяч рублей. Впоследствии претензии были снижены до 684,825 тысячи рублей. Сделать это пришлось после проведенной судебной экспертизы. Та оценила автомобиль в 2,184 млн рублей. В суде фигурировали еще несколько цен. По мере продолжения судебного процесса Селянина предоставила дополнительное доказательство с оценкой на август 2022 года, которая показывала стоимость в 1,844 млн рублей. Также руководитель предоставила другое заключение эксперта, сделанное в мае 2023 года. Согласно документу, машина не могла быть дороже 1,523 млн рублей. В суде апелляционной инстанции Селянина стала уверять, что в сентябре 2022 года было заключено дополнительное соглашение к договору. По словам директора, бумага определила повышенную стоимость машины. Доплатить покупателю, по данным руководителя, пришлось 690 тысяч рублей. Сделал он это позже, в мае 2024 года, поскольку ранее находился за рубежом. Суд пришел к выводу о недобросовестном поведении Селяниной. Женщина должна была знать, что автосалон оценивает транспорт по заниженной стоимости с целью перепродажи по более высокой цене. Суд проанализировал позицию ответчика в ходе заседаний и пришел к выводу, что продажа автомобиля по более высокой цене противоречит первоначальному подходу. Допсоглашение в суде первой инстанции не фигурировало. Документ составили в попытке придать легитимность спорной сделке. Суд сохранил за Селяниной обязанность выплатить санаторию 698,825 тысячи рублей. Сделать это должна Селянина лично. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы ожидаются и будут опубликованы по мере поступления.