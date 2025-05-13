«Аэрофлот» переходит на российскую систему связи для самолетов вместо иностранных аналогов

Авиакомпания «Аэрофлот» начала использовать российскую систему цифровой авиационной связи ACARS, которая заменит иностранные аналоги, ранее недоступные из-за санкций. Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех». Новая система была разработана компанией «Инфоком-Авиа» (входит в УК «Азимут» госкорпорации «Ростех») в рамках политики импортозамещения и уже внедряется на воздушных судах крупнейших перевозчиков страны.
«В прошлом году обмен информацией через эту систему совершали порядка 2/3 парка воздушных судов России. Использование ACARS существенно повышает эффективность эксплуатации парка авиаперевозчика и безопасность полетов. В планах — расширение зоны предоставления сервиса на всю территорию страны и подключение всех российских авиакомпаний», — заявил генеральный директор «Инфоком-Авиа» Виктор Соломенцев. Его слова приводит пресс-служба «Ростеха».
Российская система ACARS была создана для замены зарубежных аналогов, использование которых стало невозможно из-за ограничения доступа к иностранным сервисам. В рамках проекта была развернута сеть наземных станций на основных направлениях полетов «север — юг» и «запад — восток», а также создан центр обработки данных на территории России.
В будущем внедрение ACARS позволит реализовать новые виды аэронавигационного обслуживания, такие как цифровая автоматическая передача информации в районе аэродрома (D-ATIS), цифровое диспетчерское разрешение на вылет (DCL) и связь «диспетчер-пилот» (CPDLC). Ранее они были недоступны российским авиаперевозчикам.
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