12 мая 2025

Школьники ХМАО смогут бесплатно путешествовать по округу

В ХМАО стартует прием заявок на бесплатные туры для школьников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорские школьники могут получить бесплатную путевку для путешествия по ХМАО
Югорские школьники могут получить бесплатную путевку для путешествия по ХМАО Фото:

Дети из ХМАО смогут бесплатно отправиться в познавательные поездки по региону благодаря запуску программы туристических сертификатов. Оформить их можно с 20 мая 2025 года, сообщил telegram-канал «Югра Z Официально».

«Специалисты департамента промышленности автономного округа подготовили более тысячи туристических сертификатов. Прием заявок на оформление начнется 20 мая с 10 утра», — указано в публикации.

В поездках дети познакомятся с культурой, историей и природой Югры. Сертификаты предоставляются родителям учащихся 5-9 классов. Они обеспечивают школьникам безопасные и комфортные условия путешествий. Для участников проекта организуют поездки на современных автобусах, размещение в гостиницах категории не ниже трех звезд, а также полноценное трехразовое питание. За проведение экскурсий отвечают местные туроператоры.

Ранее URA.RU писал, что власти ХМАО отказались отправлять школьников на курорты Анапы. Дети летом поедут на другие курорты побережья Черного и Азовского морей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дети из ХМАО смогут бесплатно отправиться в познавательные поездки по региону благодаря запуску программы туристических сертификатов. Оформить их можно с 20 мая 2025 года, сообщил telegram-канал «Югра Z Официально». «Специалисты департамента промышленности автономного округа подготовили более тысячи туристических сертификатов. Прием заявок на оформление начнется 20 мая с 10 утра», — указано в публикации. В поездках дети познакомятся с культурой, историей и природой Югры. Сертификаты предоставляются родителям учащихся 5-9 классов. Они обеспечивают школьникам безопасные и комфортные условия путешествий. Для участников проекта организуют поездки на современных автобусах, размещение в гостиницах категории не ниже трех звезд, а также полноценное трехразовое питание. За проведение экскурсий отвечают местные туроператоры. Ранее URA.RU писал, что власти ХМАО отказались отправлять школьников на курорты Анапы. Дети летом поедут на другие курорты побережья Черного и Азовского морей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...