Школьники ХМАО смогут бесплатно путешествовать по округу

Дети из ХМАО смогут бесплатно отправиться в познавательные поездки по региону благодаря запуску программы туристических сертификатов. Оформить их можно с 20 мая 2025 года, сообщил telegram-канал «Югра Z Официально».
«Специалисты департамента промышленности автономного округа подготовили более тысячи туристических сертификатов. Прием заявок на оформление начнется 20 мая с 10 утра», — указано в публикации.
В поездках дети познакомятся с культурой, историей и природой Югры. Сертификаты предоставляются родителям учащихся 5-9 классов. Они обеспечивают школьникам безопасные и комфортные условия путешествий. Для участников проекта организуют поездки на современных автобусах, размещение в гостиницах категории не ниже трех звезд, а также полноценное трехразовое питание. За проведение экскурсий отвечают местные туроператоры.
Ранее URA.RU писал, что власти ХМАО отказались отправлять школьников на курорты Анапы. Дети летом поедут на другие курорты побережья Черного и Азовского морей.
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