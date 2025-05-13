Житель ХМАО получил срок и лишился лодки за вылов четырех рыб из Красной книги

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Рыбак, поймавший осетров в ХМАО, получил срок и лишился лодки
Рыбак, поймавший осетров в ХМАО, получил срок и лишился лодки Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) осужден за незаконный вылов рыбы на реке Обь. Он поймал четыре стерляди и осетра. Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно, сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

«Судом установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый, находясь на реке Обь в Нижневартовском районе, незаконно с использованием моторной лодки осуществил вылов четырех особей стерляди и одной особи сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Суд приговорил нарушителя к году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ущерб рыбным запасам оценили в полмиллиона рублей. Также по решению суда конфисковали моторную лодку нарушителя. Приговор в законную силу не вступил. Стороны могут его обжаловать.

Ранее URA.RU писало, что жители Сургута заплатили полмиллиона рублей за вылов ценной рыбы. Такой штраф им назначил суд за незаконный вылов двух особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, а также 60 особей стерляди.

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Житель Нижневартовска (ХМАО) осужден за незаконный вылов рыбы на реке Обь. Он поймал четыре стерляди и осетра. Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно, сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. «Судом установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый, находясь на реке Обь в Нижневартовском районе, незаконно с использованием моторной лодки осуществил вылов четырех особей стерляди и одной особи сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Суд приговорил нарушителя к году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год», — говорится в сообщении прокуратуры. Ущерб рыбным запасам оценили в полмиллиона рублей. Также по решению суда конфисковали моторную лодку нарушителя. Приговор в законную силу не вступил. Стороны могут его обжаловать. Ранее URA.RU писало, что жители Сургута заплатили полмиллиона рублей за вылов ценной рыбы. Такой штраф им назначил суд за незаконный вылов двух особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, а также 60 особей стерляди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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