Власти Сургута выкупят частные дома в центре города под многоэтажную застройку

В Сургуте власти намерены выкупить у жителей центральной части города 84 земельных участка и дома. Эта локация будет задействована под дальнейшую застройку в рамках комплексного развития территорий.
«84 земельных участка, 84 дома подлежат изъятию для преобразования территории», — рассказал заместитель главы Сургута Алексей Фокеев. Концепция КРТ помимо застройки ядра центра Сургута жильем содержит и мероприятия по обустройству набережной напротив парка. В градостроительной документации эти общественные пространства защищены красными линиями, ничего другого, кроме рекреационных зон здесь не предусмотрено.
Строительство в центре развернется еще не скоро. Перед стартом проекта властям Сургута необходимо согласовать планы с региональным департаментом строительства и выбрать застройщика, что ожидается в третьем квартале. Возводить дома начнут не раньше 2026 года, к 2028 году в центре города могут появиться первые новые жилые дома и объекты инфраструктуры — школы, детсады, музеи.
Власти Сургута планируют застроить в рамках комплексного развития территорий около 10 городских локаций. В первом микрорайоне уже ведется строительство в рамках КРТ, инвестор должен построить около 35 тысяч квадратных метров.
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