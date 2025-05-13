Власти Сургута выкупят частные дома в центре города под многоэтажную застройку

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Власти намерены выкупить у жителей центральной части Сургута 84 земельных участка с домами
Власти намерены выкупить у жителей центральной части Сургута 84 земельных участка с домами Фото:

В Сургуте власти намерены выкупить у жителей центральной части города 84 земельных участка и дома. Эта локация будет задействована под дальнейшую застройку в рамках комплексного развития территорий.

«84 земельных участка, 84 дома подлежат изъятию для преобразования территории», — рассказал заместитель главы Сургута Алексей Фокеев. Концепция КРТ помимо застройки ядра центра Сургута жильем содержит и мероприятия по обустройству набережной напротив парка. В градостроительной документации эти общественные пространства защищены красными линиями, ничего другого, кроме рекреационных зон здесь не предусмотрено.

Строительство в центре развернется еще не скоро. Перед стартом проекта властям Сургута необходимо согласовать планы с региональным департаментом строительства и выбрать застройщика, что ожидается в третьем квартале. Возводить дома начнут не раньше 2026 года, к 2028 году в центре города могут появиться первые новые жилые дома и объекты инфраструктуры — школы, детсады, музеи.

Власти Сургута планируют застроить в рамках комплексного развития территорий около 10 городских локаций. В первом микрорайоне уже ведется строительство в рамках КРТ, инвестор должен построить около 35 тысяч квадратных метров. 

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В Сургуте власти намерены выкупить у жителей центральной части города 84 земельных участка и дома. Эта локация будет задействована под дальнейшую застройку в рамках комплексного развития территорий. «84 земельных участка, 84 дома подлежат изъятию для преобразования территории», — рассказал заместитель главы Сургута Алексей Фокеев. Концепция КРТ помимо застройки ядра центра Сургута жильем содержит и мероприятия по обустройству набережной напротив парка. В градостроительной документации эти общественные пространства защищены красными линиями, ничего другого, кроме рекреационных зон здесь не предусмотрено. Строительство в центре развернется еще не скоро. Перед стартом проекта властям Сургута необходимо согласовать планы с региональным департаментом строительства и выбрать застройщика, что ожидается в третьем квартале. Возводить дома начнут не раньше 2026 года, к 2028 году в центре города могут появиться первые новые жилые дома и объекты инфраструктуры — школы, детсады, музеи. Власти Сургута планируют застроить в рамках комплексного развития территорий около 10 городских локаций. В первом микрорайоне уже ведется строительство в рамках КРТ, инвестор должен построить около 35 тысяч квадратных метров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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