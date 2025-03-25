В Сургуте построят огромный жилой район в центре города по КРТ

В Сургуте (ХМАО) заключен первый договор комплексного развития двух микрорайонов. Застройщик на территории общей площадью 27 гектаров возведет порядка 35 тысяч квадратных метров жилья и благоустроит прилегающие территории, передает корреспондент URA.RU.
«Инвесторы построят порядка 35 тысяч квадратных метров жилья повышенной комфортности. Также они берут на себя обязательство по благоустройству прилегающих территорий, капитальный ремонт улицы Артема — для организации пешеходного пространства», — сообщил URA.RU заместитель главы Сургуте Алексей Фокеев. Застройщик получил 27 гектаров земли, где ранее находилось ветхое аварийное жилье. Порядка 57 домов было расселено, жильцы получили квартиры или выплаты для их приобретения.
Власти Сургута, учитывая инвестиционную привлекательность муниципалитета, намерены развивать КРТ в разных видах — как застраивать старые микрорайоны, давая им новую жизнь, так и осваивать пустыри и промышленные зоны. Каждый проект рассматривается индивидуально, но при этом обязательно учитывается социальная составляющая — инвесторы обязаны давать взамен городу транспортную, социальную, инженерную инфраструктуру.
Ранее URA.RU сообщало, что газпромовская «свечка» в Сургуте не попадет под КРТ. Сейчас в городе решают, что делать с легендарным долгостроем с властями ХМАО,
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