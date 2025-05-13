Госсекретарь США полетит на переговоры России и Украины в Стамбул

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Госсекретарь США Марко Рубио и другие представители администрации отправятся в Стамбул для участия в переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга. Он добавил, что ожидает «довольно хороших» результатов по итогам, а также подчеркнул, что «неустанно вовлечен» в усилия по прекращению конфликта.
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