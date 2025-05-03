В Перми выставили на продажу сеть магазинов «Кайдзю», специализирующуюся на азиатской кухне. Владельцы оценили собственные активы в 2,7 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений.
«Продается готовый бизнес — магазины азиатской еды „Кайдзю“. Сеть успешно работает год и пять месяцев. В нее входят две точки (в аренде). Одна расположена по улице Пушкина, 78. Другая — по улице Екатерининской, 53. Это все места повышенной проходимости. Цена: 2 700 000 рублей», — написано на портале «Авито».
Собственники готовы к торгу. По их словам, в год бизнес приносит до 2,6 млн рублей чистой прибыли. При желании площади можно переформатировать под рамен-шoп или лапшичную. Новые владельцы после покупки получат узнаваемый бренд, раскрученные соцсети, товарный остаток, мебель, торговое оборудование и вывески.
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