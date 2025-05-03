03 мая 2025

Сеть магазинов азиатской еды выставили на продажу в Перми за 2,7 миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сеть включает дев торговые точки
Сеть включает дев торговые точки Фото:

В Перми выставили на продажу сеть магазинов «Кайдзю», специализирующуюся на азиатской кухне. Владельцы оценили собственные активы в 2,7 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений.

«Продается готовый бизнес — магазины азиатской еды „Кайдзю“. Сеть успешно работает год и пять месяцев. В нее входят две точки (в аренде). Одна расположена по улице Пушкина, 78. Другая — по улице Екатерининской, 53. Это все места повышенной проходимости. Цена: 2 700 000 рублей», — написано на портале «Авито».

Собственники готовы к торгу. По их словам, в год бизнес приносит до 2,6 млн рублей чистой прибыли. При желании площади можно переформатировать под рамен-шoп или лапшичную. Новые владельцы после покупки получат узнаваемый бренд, раскрученные соцсети, товарный остаток, мебель, торговое оборудование и вывески.

Ранее URA.RU рассказывало о кафе в центре Мотовилихи, где делают посикунчики. Бизнес стоимостью 1,5 млн рублей предлагали приобрести как подарок любимой на 8 марта. А в Лысьве на торги выставили мясокомбинат по цене трехкомнатной квартиры в центре прикамской столицы.

Владельцы заверяют, что у бизнеса отличная репутация и хорошие оценки на геосервисах
Владельцы заверяют, что у бизнеса отличная репутация и хорошие оценки на геосервисах
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В Перми выставили на продажу сеть магазинов «Кайдзю», специализирующуюся на азиатской кухне. Владельцы оценили собственные активы в 2,7 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений. «Продается готовый бизнес — магазины азиатской еды „Кайдзю“. Сеть успешно работает год и пять месяцев. В нее входят две точки (в аренде). Одна расположена по улице Пушкина, 78. Другая — по улице Екатерининской, 53. Это все места повышенной проходимости. Цена: 2 700 000 рублей», — написано на портале «Авито». Собственники готовы к торгу. По их словам, в год бизнес приносит до 2,6 млн рублей чистой прибыли. При желании площади можно переформатировать под рамен-шoп или лапшичную. Новые владельцы после покупки получат узнаваемый бренд, раскрученные соцсети, товарный остаток, мебель, торговое оборудование и вывески. Ранее URA.RU рассказывало о кафе в центре Мотовилихи, где делают посикунчики. Бизнес стоимостью 1,5 млн рублей предлагали приобрести как подарок любимой на 8 марта. А в Лысьве на торги выставили мясокомбинат по цене трехкомнатной квартиры в центре прикамской столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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