В Екатеринбурге стартовал сезон клубники, по словам продавцов, ее привозят из Киргизии, Азербайджана, Турции, Кубани. Корреспондент URA.RU сравнил цены в супермаркетах и на Шарташском рынке.
«Турецкая клубника сейчас есть везде, она красивая, но не сладкая, а вам что надо: внешний вид хороший или вкус? Вот кубанская, может, выглядит не очень, но кушать приятно», — рассказал один из продавцов. Он добавил, что накануне привезли клубнику из Азербайджана, однако та еще «кислит», но через пару поставок ее уже можно будет без сомнения покупать.
Что касается цен, они варьируются в зависимости от расположения киоска. Внутри — дешевле, чем на улице. Так, полкило кубанской клубники в здании рынка стоит 500 рублей, эту же клубнику на улице продают по 750 рублей за аналогичный вес. В палатках нашлись киргизские ягоды за 800 рублей/килограмм, клубнику из Азербайджана предлагают купить по 500 рублей за кило.
В «Перекрестке» продают клубнику из Краснодарского края по 899,99 рубля за килограмм, однако эта цена — акционная, без скидок клубника обойдется в 1199 рублей за килограмм. Metro выделился среди остальных магазинов самой высокой стоимостью, там килограмм российской клубники продают за 2995,05 рубля.
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