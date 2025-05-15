Лавров заявил, что Зеленский боится самых опытных батальонов в ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самые опытные боевые подразделения ВСУ Лавров назвал нацистскими батальонами
Самые опытные боевые подразделения ВСУ Лавров назвал нацистскими батальонами Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский опасается самых опытных в рядах ВСУ батальонов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба.

«Самые опытные боевые подразделения вооруженных сил Украины — это нацистские батальоны, <...> которых очень боится Зеленский», — сказал Лавров. Прямая трансляция заседания велась в официальном telegram-канале МИД России.

В своем выступлении Лавров упомянул батальоны «Азов» и «Айдар» (запрещенные в России террористические организации). Оба этих формирования ранее были включены в состав украинских силовых структур и активно участвовали в военных действиях на востоке Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский опасается самых опытных в рядах ВСУ батальонов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба. «Самые опытные боевые подразделения вооруженных сил Украины — это нацистские батальоны, <...> которых очень боится Зеленский», — сказал Лавров. Прямая трансляция заседания велась в официальном telegram-канале МИД России. В своем выступлении Лавров упомянул батальоны «Азов» и «Айдар» (запрещенные в России террористические организации). Оба этих формирования ранее были включены в состав украинских силовых структур и активно участвовали в военных действиях на востоке Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...