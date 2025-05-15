Президент Украины Владимир Зеленский опасается самых опытных в рядах ВСУ батальонов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба.
«Самые опытные боевые подразделения вооруженных сил Украины — это нацистские батальоны, <...> которых очень боится Зеленский», — сказал Лавров. Прямая трансляция заседания велась в официальном telegram-канале МИД России.
В своем выступлении Лавров упомянул батальоны «Азов» и «Айдар» (запрещенные в России террористические организации). Оба этих формирования ранее были включены в состав украинских силовых структур и активно участвовали в военных действиях на востоке Украины.
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