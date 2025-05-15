Епископ Петр из Златоуста возглавил запорожскую епархию

Епископ Златоустовский и Саткинский (Челябинская область) Петр (Иван Дмитриев) перешел на службу в Запорожскую область. Как следует из материалов патриархии Русской православной церкви, священник возглавит Запорожскую епархию.
«Постановили преосвященным Бердянским и Приморским быть епископу Златоустовскому и Саткинскому Петру, освободив его от управления Златоустовской епархией. Временное управление Златоустовской епархией поручить главе Челябинской митрополии», — отмечено в решении РПЦ.
Петр будет временно управлять приходами и обителями Запорожской епархии. В подчинении священника будут территории Веселовского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов. Также он будет отвечать за работу церкви в Мелитополе и Энергодаре Запорожской области.
Решение принято 15 мая Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Очередное заседание под председательством Священного Синода РПЦ провел патриарх Кирилла.
Епархию Златоуста Петр возглавил в октябре 2023 года. До назначения он служил в Омской области. После назначения Дмитриева его место в Сибири занял златоустовский предшественник Викентий.
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