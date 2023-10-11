11 октября 2023

Синод РПЦ назначил нового епископа Златоуста

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Пушкинские чтения у Храма на крови. Екатеринбург, священник, религия, распятие, христианство, православие, нательный крест
Епископом Златоуста стал отец Петр Фото:

Синод Русской православной церкви назначил нового епископа Златоустовского и Саткинского. Как сообщается на сайте Московского патриархата, Преосвященным стал епископ из Омской области.

«Имели суждение о положении дел в Златоустовской епархии. Постановили епископа Златоустовского и Саткинского Викентия освободить от управления Златоустовской епархией. Преосвященным Златоустовским и Саткинским быть епископу Тарскому и Тюкалинскому Петру», — отмечено на сайте патриархии.

Соответственно, Петра (Ивана Дмитриева) 11 октября освободили от управления Тарской епархией, выразив ему благодарность за понесенные архипастырские труды. Епископ Викентий из Златоуста встанет на место Петра в Омской области.

Дмитриев родился в 1979 году в Рязани. Закончил Псковское духовное училище. Службу начинал младшим референтом Московского епархиального управления. В 2003 году в Успенском храме Московского Новодевичьего монастыря митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием (Поярковым) пострижен в монашество с наречением имени Петр.

Получить комментарий в епархии Златоуста URA.RU оперативно не удалось. Также недоступна для комментариев пресс-служба Московского патриархата.

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Синод Русской православной церкви назначил нового епископа Златоустовского и Саткинского. Как сообщается на сайте Московского патриархата, Преосвященным стал епископ из Омской области. «Имели суждение о положении дел в Златоустовской епархии. Постановили епископа Златоустовского и Саткинского Викентия освободить от управления Златоустовской епархией. Преосвященным Златоустовским и Саткинским быть епископу Тарскому и Тюкалинскому Петру», — отмечено на сайте патриархии. Соответственно, Петра (Ивана Дмитриева) 11 октября освободили от управления Тарской епархией, выразив ему благодарность за понесенные архипастырские труды. Епископ Викентий из Златоуста встанет на место Петра в Омской области. Дмитриев родился в 1979 году в Рязани. Закончил Псковское духовное училище. Службу начинал младшим референтом Московского епархиального управления. В 2003 году в Успенском храме Московского Новодевичьего монастыря митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием (Поярковым) пострижен в монашество с наречением имени Петр. Получить комментарий в епархии Златоуста URA.RU оперативно не удалось. Также недоступна для комментариев пресс-служба Московского патриархата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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