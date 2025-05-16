Площадку рядом с кладбищем в Екатеринбурге застроит владелец «Алатыря». Скрин

Участок с бомбоубежищами у Михайловского кладбища продали на торгах
© Служба новостей «URA.RU»
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Застраивать территорию напротив Михайловского кладбища будет «СКМ Девелопмент»
Застраивать территорию напротив Михайловского кладбища будет «СКМ Девелопмент» Фото:

Связанная с «СКМ Девелопмент» компания победила на аукционе на покупку земельных участков для комплексного развития территории (КРТ) в Екатеринбурге. Речь идет о площадке в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера напротив Михайловского кладбища общей площадью почти 1,3 гектара и участке в 3,6 тысяч «квадратов» в районе Сибирского тракта, следует из данных площадки ГИС «Торги». Информацию об этом подтвердила URA.RU пресс-служба «СКМ Девелопмент».

«СКМ Девелопмент» подтверждает, что наша компания стала победителем аукциона на заключение договора КРТ на земельный участок в районе пересечения ул. Блюхера — пер. Шадринский. На данный момент аукционная процедура не завершена, для этого требуется чуть больше времени», — рассказали в компании. Итоговая цена сделки составила 3,2 миллиона рублей при начальной цене 310,8 тысяч рублей.

Победителем аукциона признано ООО «Бруно». По данным сервиса СБИС, директором компании является Дмитрий Пятибратов, а владельцем — ООО «ПИК XV», которое на 99,99% принадлежит «СКМ Девелопмент» и на 0,01% — Алексею Фалько, который также занимает должность директора. При этом ООО «ПИК XV» принадлежит ТЦ «Алатырь».

На территории, выделенной под КРТ, расположены несколько домов, построенных в 1950-х годах, а также два объекта гражданской обороны (бомбоубежища). По решению специальной комиссии они могут быть либо ликвидированы, либо заменены на новые.

У «СКМ Девелопмент» уже имеется действующий проект на улице Блюхера. Помимо ООО «Бруно», в аукционе участвовали еще четыре компании: ООО «Эпоха» из Уфы и три екатеринбургские фирмы — «Алан», «МВ-Строй» и «Екатнеострой».

«СКМ Девелопмент» получила площадку почти в 1,3 га напротив Михайловского кладбища
«СКМ Девелопмент» получила площадку почти в 1,3 га напротив Михайловского кладбища
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Связанная с «СКМ Девелопмент» компания победила на аукционе на покупку земельных участков для комплексного развития территории (КРТ) в Екатеринбурге. Речь идет о площадке в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера напротив Михайловского кладбища общей площадью почти 1,3 гектара и участке в 3,6 тысяч «квадратов» в районе Сибирского тракта, следует из данных площадки ГИС «Торги». Информацию об этом подтвердила URA.RU пресс-служба «СКМ Девелопмент». «СКМ Девелопмент» подтверждает, что наша компания стала победителем аукциона на заключение договора КРТ на земельный участок в районе пересечения ул. Блюхера — пер. Шадринский. На данный момент аукционная процедура не завершена, для этого требуется чуть больше времени», — рассказали в компании. Итоговая цена сделки составила 3,2 миллиона рублей при начальной цене 310,8 тысяч рублей. Победителем аукциона признано ООО «Бруно». По данным сервиса СБИС, директором компании является Дмитрий Пятибратов, а владельцем — ООО «ПИК XV», которое на 99,99% принадлежит «СКМ Девелопмент» и на 0,01% — Алексею Фалько, который также занимает должность директора. При этом ООО «ПИК XV» принадлежит ТЦ «Алатырь». На территории, выделенной под КРТ, расположены несколько домов, построенных в 1950-х годах, а также два объекта гражданской обороны (бомбоубежища). По решению специальной комиссии они могут быть либо ликвидированы, либо заменены на новые. У «СКМ Девелопмент» уже имеется действующий проект на улице Блюхера. Помимо ООО «Бруно», в аукционе участвовали еще четыре компании: ООО «Эпоха» из Уфы и три екатеринбургские фирмы — «Алан», «МВ-Строй» и «Екатнеострой».
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