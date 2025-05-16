Связанная с «СКМ Девелопмент» компания победила на аукционе на покупку земельных участков для комплексного развития территории (КРТ) в Екатеринбурге. Речь идет о площадке в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера напротив Михайловского кладбища общей площадью почти 1,3 гектара и участке в 3,6 тысяч «квадратов» в районе Сибирского тракта, следует из данных площадки ГИС «Торги». Информацию об этом подтвердила URA.RU пресс-служба «СКМ Девелопмент».
«СКМ Девелопмент» подтверждает, что наша компания стала победителем аукциона на заключение договора КРТ на земельный участок в районе пересечения ул. Блюхера — пер. Шадринский. На данный момент аукционная процедура не завершена, для этого требуется чуть больше времени», — рассказали в компании. Итоговая цена сделки составила 3,2 миллиона рублей при начальной цене 310,8 тысяч рублей.
Победителем аукциона признано ООО «Бруно». По данным сервиса СБИС, директором компании является Дмитрий Пятибратов, а владельцем — ООО «ПИК XV», которое на 99,99% принадлежит «СКМ Девелопмент» и на 0,01% — Алексею Фалько, который также занимает должность директора. При этом ООО «ПИК XV» принадлежит ТЦ «Алатырь».
На территории, выделенной под КРТ, расположены несколько домов, построенных в 1950-х годах, а также два объекта гражданской обороны (бомбоубежища). По решению специальной комиссии они могут быть либо ликвидированы, либо заменены на новые.
У «СКМ Девелопмент» уже имеется действующий проект на улице Блюхера. Помимо ООО «Бруно», в аукционе участвовали еще четыре компании: ООО «Эпоха» из Уфы и три екатеринбургские фирмы — «Алан», «МВ-Строй» и «Екатнеострой».
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