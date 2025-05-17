Суд отправил за решетку обвиняемую в терроризме студентку из Москвы

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Суд Москвы заключил под стражу Полину Костикову
Суд Москвы заключил под стражу Полину Костикову Фото:

Останкинский суд Москвы заключил под стражу Полину Костикову, студентку второго курса, обвиняемую в участии в террористической организации. Ранее она сбежала из-под домашнего ареста и пыталась выехать из России. Об этом сообщают СМИ. 

«Костикова нарушила условия домашнего ареста, скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции и намеревалась пересечь границу России и Грузии. Сотрудники ДПС остановили машину, в которой находилась обвиняемая, после чего следствие потребовало изменить меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство и отправил ее в СИЗО», — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее телеканал RT сообщал, что согласно версии следствия, Костикова имеет связи с террористическими организациями, которые запрещены в России. Такими как «Азов» (организация признана террористической)  и «Русский добровольческий корпус»(РДК)(организация признана террористической).

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Останкинский суд Москвы заключил под стражу Полину Костикову, студентку второго курса, обвиняемую в участии в террористической организации. Ранее она сбежала из-под домашнего ареста и пыталась выехать из России. Об этом сообщают СМИ.  «Костикова нарушила условия домашнего ареста, скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции и намеревалась пересечь границу России и Грузии. Сотрудники ДПС остановили машину, в которой находилась обвиняемая, после чего следствие потребовало изменить меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство и отправил ее в СИЗО», — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее телеканал RT сообщал, что согласно версии следствия, Костикова имеет связи с террористическими организациями, которые запрещены в России. Такими как «Азов» (организация признана террористической)  и «Русский добровольческий корпус»(РДК)(организация признана террористической).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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