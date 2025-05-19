Ветеран спецоперации из Челябинска Владимир Пашков получил автомобиль с ручным управлением. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Защитники Отечества».
«„Защитники Отечества“ вручили ключи от пятиместного кроссовера SWM G01 ветерану СВО. Челябинец Владимир Пашков стал девятым южноуральцем, участником СВО, который получил в качестве технического средства реабилитации автомобиль с ручным управлением», — рассказали в пресс-службе фонда.
Получателями автомобилей от Фонда могут стать военнослужащие, перенесшие двустороннюю ампутацию нижних конечностей либо получившие тяжелое повреждение позвоночника, в результате которого требуется передвижение на инвалидной коляске. Владимиру ключи от кроссовера вручила Галина Гаврилова, руководитель регионального отделения. Она отметила, что подобные машины помогают военнослужащим проще проходить адаптацию и посещать медицинские, социальные и культурные учреждения, ездить на работу, на природу и в гости.
В Фонде рассказали, что Пашков лишился обеих ног в результате атаки дрона-камикадзе во время выполнения боевого задания под Авдеевкой в 2023 году. Друг вытащил его из под огня противника, он и оказал первую медпомощь. Несмотря на тяжелую травму, челябинец сумел восстановиться, вернуться к работе, передвигаясь на протезах, и теперь автомобиль необходим ему в первую очередь для передвижения по городу и реабилитации.
Пашков поблагодарил Фонд и отметил, что машина станет для него существенной поддержкой. Ранее, 25 апреля, Фонд совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером передали семь аналогичных автомобилей ветеранам спецоперации из Челябинска, Златоуста, Сатки, Сосновского района и Магнитогорска.
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