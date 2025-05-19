Челябинский завод отремонтировал для ОПК редкий кран производства ГДР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Редкий немецкий кран челябинцы восстановили за три месяца
Редкий немецкий кран челябинцы восстановили за три месяца Фото:

Челябинский завод для предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) отремонтировал кран производства «Киров Takraf» из ГДР. Как URA.RU сообщил директор «Челябкрансервис» Владимир Кантор, машина обходилась без ремонта больше полувека.

«Завод успешно завершил уникальный проект — капитально-восстановительный ремонт железнодорожного крана „ЕДК-500“ грузоподъемностью 80 тонн. Кран произведен в ГДР в 1971 году», — пояснил URA.RU кантор.

Резинотехнические изделия и изоляция механизма успели разрушиться, металлоконструкции деформировались, агрегаты достигли предельного износа. Трудностей при транспортировке к месту ремонта добавило то, что кран не имел допуска на пути РЖД. Машину пришлось перевозить автотралами в частично разобранном виде. К тому же найти оригинальные запчасти невозможно: краны «ЕДК» давно сняты с производства.

«Сегодня подобных кранов с решетчатой цельнометаллической стрелой не производится. Выпускаются только краны с телескопической стрелой. В то же время первая конструкция имеет существенное преимущество перед „телескопом“», — пояснил собеседник URA.RU.

Ряд грузоподъемных характеристик решетчатой стрелы превышает современный аналог. В результате машина может поднимать грузы до 125 тонн. Эти особенности сделали кран высоко востребованным на промышленном предприятии, пользоваться им решили и впредь.

Полную модернизацию механизма челябинцы провели за три месяца. Специалисты установили новую кабину и капот, выполнили капремонт всех агрегатов, заменили электрикиу и системы управления. Также понадобилось восстанавливать геометрию стрелы с сохранением полной грузоподъемности. А после замены колес и капремонта экипажной части крана механизм теперь может выезжать на пути РЖД. В «Челябкрансервисе» сказали URA.RU, что после ремонта кран прослужит еще не менее 50 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский завод для предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) отремонтировал кран производства «Киров Takraf» из ГДР. Как URA.RU сообщил директор «Челябкрансервис» Владимир Кантор, машина обходилась без ремонта больше полувека. «Завод успешно завершил уникальный проект — капитально-восстановительный ремонт железнодорожного крана „ЕДК-500“ грузоподъемностью 80 тонн. Кран произведен в ГДР в 1971 году», — пояснил URA.RU кантор. Резинотехнические изделия и изоляция механизма успели разрушиться, металлоконструкции деформировались, агрегаты достигли предельного износа. Трудностей при транспортировке к месту ремонта добавило то, что кран не имел допуска на пути РЖД. Машину пришлось перевозить автотралами в частично разобранном виде. К тому же найти оригинальные запчасти невозможно: краны «ЕДК» давно сняты с производства. «Сегодня подобных кранов с решетчатой цельнометаллической стрелой не производится. Выпускаются только краны с телескопической стрелой. В то же время первая конструкция имеет существенное преимущество перед „телескопом“», — пояснил собеседник URA.RU. Ряд грузоподъемных характеристик решетчатой стрелы превышает современный аналог. В результате машина может поднимать грузы до 125 тонн. Эти особенности сделали кран высоко востребованным на промышленном предприятии, пользоваться им решили и впредь. Полную модернизацию механизма челябинцы провели за три месяца. Специалисты установили новую кабину и капот, выполнили капремонт всех агрегатов, заменили электрикиу и системы управления. Также понадобилось восстанавливать геометрию стрелы с сохранением полной грузоподъемности. А после замены колес и капремонта экипажной части крана механизм теперь может выезжать на пути РЖД. В «Челябкрансервисе» сказали URA.RU, что после ремонта кран прослужит еще не менее 50 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...