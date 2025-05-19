Челябинский завод для предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) отремонтировал кран производства «Киров Takraf» из ГДР. Как URA.RU сообщил директор «Челябкрансервис» Владимир Кантор, машина обходилась без ремонта больше полувека.
«Завод успешно завершил уникальный проект — капитально-восстановительный ремонт железнодорожного крана „ЕДК-500“ грузоподъемностью 80 тонн. Кран произведен в ГДР в 1971 году», — пояснил URA.RU кантор.
Резинотехнические изделия и изоляция механизма успели разрушиться, металлоконструкции деформировались, агрегаты достигли предельного износа. Трудностей при транспортировке к месту ремонта добавило то, что кран не имел допуска на пути РЖД. Машину пришлось перевозить автотралами в частично разобранном виде. К тому же найти оригинальные запчасти невозможно: краны «ЕДК» давно сняты с производства.
«Сегодня подобных кранов с решетчатой цельнометаллической стрелой не производится. Выпускаются только краны с телескопической стрелой. В то же время первая конструкция имеет существенное преимущество перед „телескопом“», — пояснил собеседник URA.RU.
Ряд грузоподъемных характеристик решетчатой стрелы превышает современный аналог. В результате машина может поднимать грузы до 125 тонн. Эти особенности сделали кран высоко востребованным на промышленном предприятии, пользоваться им решили и впредь.
Полную модернизацию механизма челябинцы провели за три месяца. Специалисты установили новую кабину и капот, выполнили капремонт всех агрегатов, заменили электрикиу и системы управления. Также понадобилось восстанавливать геометрию стрелы с сохранением полной грузоподъемности. А после замены колес и капремонта экипажной части крана механизм теперь может выезжать на пути РЖД. В «Челябкрансервисе» сказали URA.RU, что после ремонта кран прослужит еще не менее 50 лет.
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