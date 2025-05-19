Зеленский назвал главный итог переговоров с Россией

Главный итог переговоров России и Украины в Стамбуле — договоренность об обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Фактически самым большим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале по итогам совещания с переговорной группой. По его словам, в настоящее время украинская сторона прорабатывает детали обмена. Также Зеленский упомянул, что поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу.
Переговоры по урегулированию украинского конфликта состоялись в Стамбуле (Турция) 16 мая. Они были инициированы президентом Владимиром Путиным, который призвал Киев к немедленному продолжению прерванных последним переговоров 2022 года. Результатом переговоров стала договоренность об обмене пленными. Также представители Украины запросили встречу лидеров двух государств, Москва приняла этот вопрос к сведению. Каждая сторона условилась представить план возможного прекращения огня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.