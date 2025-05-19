Зеленский назвал главный итог переговоров с Россией

Зеленский: главным итогом переговоров в Стамбуле стал договор об обмене пленными
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил, что украинская сторона разрабатывает план обмена военнопленными с РФ
Зеленский заявил, что украинская сторона разрабатывает план обмена военнопленными с РФ Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Главный итог переговоров России и Украины в Стамбуле — договоренность об обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Фактически самым большим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале по итогам совещания с переговорной группой. По его словам, в настоящее время украинская сторона прорабатывает детали обмена. Также Зеленский упомянул, что поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу. 

Переговоры по урегулированию украинского конфликта состоялись в Стамбуле (Турция) 16 мая. Они были инициированы президентом Владимиром Путиным, который призвал Киев к немедленному продолжению прерванных последним переговоров 2022 года. Результатом переговоров стала договоренность об обмене пленными. Также представители Украины запросили встречу лидеров двух государств, Москва приняла этот вопрос к сведению. Каждая сторона условилась представить план возможного прекращения огня.

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Главный итог переговоров России и Украины в Стамбуле — договоренность об обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Фактически самым большим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале по итогам совещания с переговорной группой. По его словам, в настоящее время украинская сторона прорабатывает детали обмена. Также Зеленский упомянул, что поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу.  Переговоры по урегулированию украинского конфликта состоялись в Стамбуле (Турция) 16 мая. Они были инициированы президентом Владимиром Путиным, который призвал Киев к немедленному продолжению прерванных последним переговоров 2022 года. Результатом переговоров стала договоренность об обмене пленными. Также представители Украины запросили встречу лидеров двух государств, Москва приняла этот вопрос к сведению. Каждая сторона условилась представить план возможного прекращения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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