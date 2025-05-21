Из Челябинска в Минск запустили дополнительный авиарейс

Из Челябинска в Минск с 22 июня запустят второй еженедельный авиарейс. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, перелеты запланированы по пятницам и воскресеньям.
«Авиакомпания „Ред Вингс“ открыла продажу билетов на дополнительный рейс по маршруту Челябинск — Минск. Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям», — сообщили URA.RU в министве.
В пятницу рейс из Челябинска запланирован в 14:40, из Минска — в 17:10. По воскресеньям вылет из Минска указан в 02:10, из Челябинска в 08:15. Частоту полетов увеличили по поручению губернатора Алексея Текслера. В министерстве подчеркнули, что рейс субсидируется из бюджета региона.
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