Из Челябинска в Минск запустили дополнительный авиарейс

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Самолет Челябинск - Минск будет курсировать по пятницам и воскресеньям
Самолет Челябинск - Минск будет курсировать по пятницам и воскресеньям Фото:

Из Челябинска в Минск с 22 июня запустят второй еженедельный авиарейс. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, перелеты запланированы по пятницам и воскресеньям.

«Авиакомпания „Ред Вингс“ открыла продажу билетов на дополнительный рейс по маршруту Челябинск — Минск. Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям», — сообщили URA.RU в министве.

В пятницу рейс из Челябинска запланирован в 14:40, из Минска — в 17:10. По воскресеньям вылет из Минска указан в 02:10, из Челябинска в 08:15. Частоту полетов увеличили по поручению губернатора Алексея Текслера. В министерстве подчеркнули, что рейс субсидируется из бюджета региона.

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Из Челябинска в Минск с 22 июня запустят второй еженедельный авиарейс. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, перелеты запланированы по пятницам и воскресеньям. «Авиакомпания „Ред Вингс“ открыла продажу билетов на дополнительный рейс по маршруту Челябинск — Минск. Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям», — сообщили URA.RU в министве. В пятницу рейс из Челябинска запланирован в 14:40, из Минска — в 17:10. По воскресеньям вылет из Минска указан в 02:10, из Челябинска в 08:15. Частоту полетов увеличили по поручению губернатора Алексея Текслера. В министерстве подчеркнули, что рейс субсидируется из бюджета региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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