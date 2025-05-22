Какой силы будет магнитная буря 23 мая 2025: прогноз, солнечные вспышки

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, 23 мая 2025 года возможны геомагнитные возмущения. Несмотря на относительно невысокую вероятность, индекс может превысить 4 балла, что очень близко к возникновению магнитной бури уровня G1. Метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт, особенно вечером — подробнее в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в мае 2025
Дни с 21 по 23 мая 2025 года характеризуются относительным затишьем солнечной активности. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики, 21 мая продолжилось спокойное состояние, обещанное в начале недели.
По данным лаборатории, последняя солнечная вспышка была зафиксирована 21 мая в 21:07 по московскому времени и имела уровень C2.6, что классифицируется как обычная вспышка. В настоящий момент новые солнечные вспышки не наблюдаются. 22 мая за первую половину дня вспышек на Солнце также не зарегистрировано.
Интересно, что 21 мая параметры солнечного ветра увеличились на 50%, однако они не достигли уровня 700-800 км/с , необходимого для формирования серьезной магнитной бури. Эксперты объясняют это явление изменениями формы южной корональной дыры, которая пытается прорваться к плоскости планет, но сдерживается Солнцем, что вызывает колебания солнечного ветра.
Прогноз магнитной бури 23 мая 2025
По прогнозам специалистов, 23 мая 2025 года ситуация может измениться. Хотя общая вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%, а вероятность геомагнитных возмущений — 35%, есть шанс в 39%, что магнитосфера останется спокойной.
Наиболее интересная особенность прогноза на 23 мая заключается в том, что К-индекс может превысить четыре балла, что очень близко к возникновению магнитной бури уровня G1. Согласно графику, это произойдет в течение короткого времени после 18:00 по московскому времени.
Значения индексов, характеризующих состояние магнитосферы, показывают следующую динамику:
- Индекс Ap на 23 мая прогнозируется на уровне 8 (для сравнения, 22 мая он составляет 10)
- Индекс F10.7 (показатель солнечного радиоизлучения) ожидается на уровне 120 (22 мая — 115)
Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье
Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью, в частности, вспышками на Солнце. Эти геомагнитные возмущения классифицируются по шкале от 1 до 8, где 1 — отсутствие заметных возмущений, а 8 — экстремальный шторм.
Влияние магнитных бурь на самочувствие людей индивидуально. Наиболее уязвимыми категориями являются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, а также опорно-двигательного аппарата. Повышенную чувствительность к геомагнитным возмущениям проявляют маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.
Интересно, что реакция на магнитные бури у людей проявляется по-разному: одни ощущают дискомфорт за 2-3 дня до начала бури, другие — непосредственно во время геомагнитных колебаний, а третьи — через 1-2 дня после бури.
Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать различные симптомы: головные боли, перепады настроения, упадок сил, сонливость, раздражительность. Магнитные бури уровня 3-4 считаются слабыми или малыми, но даже они способны вызвать определенный дискомфорт у чувствительных людей.
Как снизить влияние магнитных бурь
Для того чтобы минимизировать негативное воздействие геомагнитных возмущений 23 мая, специалисты рекомендуют следовать нескольким простым правилам:
- Избегайте конфликтных ситуаций и эмоционального напряжения. Даже при небольших геомагнитных колебаниях может наблюдаться повышенная раздражительность и перепады настроения.
- Обеспечьте себе полноценный сон. Недостаток отдыха усиливает негативное влияние магнитных бурь на организм.
- Больше времени проводите на свежем воздухе. Прогулки помогают нормализовать кровообращение и снизить воздействие геомагнитных возмущений.
- Следите за своим психическим состоянием. Особенно это важно для людей, склонных к депрессивным состояниям.
- По возможности сократите физические нагрузки в период максимальной геомагнитной активности (после 18:00 23 мая).
- Соблюдайте питьевой режим и придерживайтесь здорового питания, исключив тяжелую пищу.
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