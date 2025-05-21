Насколько сильная магнитная буря 22 мая 2025: прогноз солнечной активности

В четверг, 22 мая 2025 года, жителей Земли ожидает преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. По данным Лаборатории солнечной астрономии, вероятность магнитной бури составляет всего 7%, хотя незначительные колебания магнитного поля будут наблюдаться в течение суток. В то же время предшествующий день, 21 мая, был отмечен высокой солнечной активностью с несколькими вспышками различной интенсивности — подробнее в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в мае 2025
Последние сутки ознаменовались заметным всплеском активности на Солнце. По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии, 21 мая зафиксировано шесть солнечных вспышек класса C и выше, что указывает на повышенную активность нашей звезды.
Самая свежая вспышка произошла утром 21 мая в 04:15 по московскому времени. Это было явление класса C1.3, которое относится к категории обычных солнечных вспышек.
Наиболее мощное событие суток зарегистрировано ночью — в 03:08 вспыхнула вспышка класса M1.2. Вспышки M-класса считаются событиями средней мощности и могут вызывать кратковременные радиопомехи и небольшие радиационные штормы.
За последние сутки было зафиксировано пять вспышек класса C различной интенсивности, в том числе: — C1.6 в 02:59, C1.6 в 01:47, C5.3 в 01:25, C2.1 в 00:30.
Примечательно, что большинство вспышек (четыре из шести) исходили из одной и той же области — 4087. При этом вспышек самого мощного X-класса, способных вызвать серьезные геомагнитные возмущения, за последние сутки не наблюдалось.
Прогноз магнитной бури 22 мая 2025
Несмотря на довольно активное Солнце накануне, специалисты прогнозируют, что 22 мая геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной. Вероятность магнитной бури оценивается всего в 7%, что существенно ниже средних показателей. При этом вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, а вероятность полностью спокойной магнитосферы — 73%.
Согласно почасовому прогнозу, геомагнитный индекс Kp на протяжении всех 24 часов 22 мая будет держаться на уровне 2 баллов по шкале от 0 до 9. Это значение соответствует небольшим возмущениям магнитного поля, которые обычно не оказывают существенного влияния на самочувствие большинства людей.
Индекс Ap, еще один показатель геомагнитной активности, прогнозируется на уровне 10, что также указывает на низкую вероятность серьезных магнитных бурь. Индекс F10.7, характеризующий солнечное радиоизлучение, ожидается на уровне 115, что соответствует умеренному уровню солнечной активности.
В целом, 22 мая не ожидается каких-либо экстремальных геомагнитных явлений. День должен пройти без заметных магнитных возмущений.
Что такое магнитные бури
Магнитные бури представляют собой временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты. Основным источником этих явлений выступают солнечные вспышки — мощные выбросы энергии на поверхности Солнца.
Когда заряженные частицы от солнечных вспышек достигают Земли, они вызывают колебания магнитного поля планеты. Интенсивность этих колебаний измеряется с помощью специальных индексов, таких как Kp и Ap. Индекс Kp варьируется от 0 до 9, где значения от 5 и выше указывают на магнитную бурю.
Магнитные возмущения могут влиять на различные аспекты нашей жизни — от функционирования спутников и электрических сетей до самочувствия людей. Особенно тех, кто страдает от метеочувствительности.
Как показывают наблюдения Лаборатории солнечной астрономии, на протяжении месяца обычно наблюдается несколько периодов магнитных возмущений различной интенсивности. В мае 2025 года, помимо небольших возмущений 22 числа, ожидается сильная магнитная буря 28 мая силой 5 баллов, которая продлится весь день.
Интересно, что люди по-разному реагируют на магнитные бури. Одни ощущают дискомфорт за 2-3 дня до начала геомагнитных возмущений, другие — непосредственно во время бури, а третьи — спустя 1-2 дня после ее окончания. Это объясняется индивидуальными особенностями организма и степенью его чувствительности к изменениям магнитного поля.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
Хотя на 22 мая 2025 года не прогнозируется серьезных геомагнитных возмущений, метеочувствительным людям всегда полезно знать, как защитить себя от влияния магнитных бурь. Особенно актуальны эти рекомендации в преддверии сильной бури, ожидаемой 28 мая.
Наиболее уязвимыми к воздействию магнитных бурь оказываются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервными расстройствами, проблемами дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. Также к группе риска относятся маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.
В период магнитных возмущений, даже таких небольших, как ожидается 22 мая, рекомендуется:
- Избегать конфликтных ситуаций, которые могут усилить эмоциональное напряжение
- Обеспечить полноценный отдых и сон — высыпаться крайне важно в периоды геомагнитной активности
- Больше времени проводить на свежем воздухе, совершая неспешные прогулки
- Следить за своим психическим состоянием, избегая стрессовых ситуаций
- При наличии хронических заболеваний — проконсультироваться с врачом о корректировке приема лекарственных препаратов
Даже в дни с низкой геомагнитной активностью, такие как 22 мая, метеочувствительные люди могут ощущать некоторый дискомфорт — легкое недомогание или перепады настроения. В такие периоды особенно важно прислушиваться к своему организму и обеспечивать ему оптимальные условия для поддержания нормального функционирования.
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