Россияне оценили эффективность проекта Путина по развитию молодежи

Все больше россиян начали пользоваться возможностями платформы по реализации личностного роста «Россия — страна возможностей», созданной по поручению президента страны Владимира Путина. Порядка 82% респондентов уверены, что в РФ благодаря этому проекту есть все возможности для развития молодежи. Также за семь лет работы проекта о нем теперь знает почти каждый второй гражданин. Соответствующие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Информированность о платформе за последние пять лет ощутимо возросла: сегодня о ней в той или иной степени знает почти каждый второй (46%), тогда как еще в 2020 году — менее трети наших сограждан. <...> Большинство россиян считают, что и в стране, и в их регионе созданы все условия для самореализации молодежи (82% и 70% соответственно). За последние пять лет ситуация ощутимо изменилась к лучшему», — следует из опроса.
В настоящее время на платформе реализуется свыше 20 проектов. Благодаря им тысячи россиян получили доступ к качественному образованию, построили профессиональную карьеру, нашли единомышленников и внесли личный вклад в развитие страны. Согласно данным ВЦИОМ, проекты платформы по-прежнему продолжают вызывать значительный интерес у граждан: 68% россиян хотят, чтобы их дети или внуки приняли участие в одном из проектов «Россия — страна возможностей».
Наибольший всплеск внимания общественности к проекту был зафиксирован в 2019 году, в первый год его работы. В дальнейшем этот показатель варьировался от 61% до 69%. Таким образом, даже спустя семь лет с момента появления площадки россияне продолжают сохранять к ней интерес.
Владимир Путин в 2018 году подписал указ о создании платформы «Россия — страна возможностей». За это время многочисленные проекты и конкурсы в рамках проекта продемонстрировали его эффективность как социальные лифты, способствующие объединению талантливой и амбициозной молодежи.
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