Единоросс унизил уборщицу, Комарова получила «золотой парашют», а школьник поджег авто: 10 важных событий ХМАО

Член «Единой России» из Нефтеюганска Альберт Афлятунов угодил в грандиозный скандал, унизив уборщицу городской библиотеки. Он оскорблял женщину и кричал на нее, после чего был исключен из партии. В то же время, Югра снова обсуждает «золотой парашют» Комаровой, который она получила после отставки. Общая сумма выплат составила 32 миллиона и получилась из «неотгуляных отпусков». Но одно из самых разрушительных и вопиющих событий региона — поджоги автомобилей с символикой Дня Победы. Мошенники заставили подростка это делать, угрожая его матери и сестре. URA.RU собрало главные новости ХМАО за неделю с 19 по 25 мая.
Единоросс из ХМАО унизил техничку за ее профессию
Член «Молодой гвардии Единой России» Альберт Афлятунов попытался попасть в библиотеку Нефтеюганска, где располагается местное отделение партии, однако на его пути встала техничка, которая не хотела пускать мужчину — здание в выходной день было закрыто. Афлятунов принялся оскорблять ее и заявил о своих связях с депутатами и чиновниками. «Полы протирайте и все, это ваша обязанность… Мой свои полы! И протирай полы! На что училась, как говорится. А я буду контролировать… Власть швабры: как уборочная тетенька возомнила себя царем», — кричал молодогвардеец.
Позже он провел трехчасовой прямой эфир, в котором заявил, что так бурно отреагировал на претензии уборщицы Рамили, якобы из-за комплексов — с ним в штабе ЕР Нефтеюганска оказалась его девушка, перед которой мужчина «не хотел терять лицо». Также он опубликовал пост, что покаялся в церкви из-за этой ситуации, «придя в храм не как посторонний, а как кающийся грешник, ищущий милости Божией», однако ранее публиковал на своей странице VK посты, где называл Пасху праздником для биомассы, а куличи — «не святостью, а углеводной комой».
Из-за таких заявлений у силовиков появились вопросы к Афлятунову. Его уже подозревают в оскорблении чувств верующих и проводят проверки по публикациям. «Также, по слухам, были вопросы к его высказываниям об арийской расе, но они, похоже, были сделаны в рамках правового поля», — сообщил инсайдер URA.RU.
Единороссы ХМАО же в корне не согласны ни с одним заявлением активиста. Они вступились за техничку, а глава регисполкома ЕР Николай Заболотнев заявил, что уборщицу Рамилю проконсультируют, чтобы она могла подать заявление в прокуратуру для проведения необходимых проверок и отстоять свои честь и достоинство в суде. Осудил действия Афлятунова и председатель молодежного парламента ХМАО Кирилл Медведев. Он заявил, что такое поведение недостойно молодогвардейца и патриота России. По словам Медведева, с Афлятуновым неоднократно проводились профилактические беседы, но они не возымели успехи. Медведев извинился от лица МГЕР ХМАО.
После таких выходок Афлятунова, единороссы приняли решение исключить его из партии. Заседание прошло утром 21 мая. Сам экс-молодогвардеец во время ночного стрима был на 80% уверен в таком решении политсовета. Он пожаловался подписчикам, что все хорошее, что он сделал, быстро забыли на фоне скандала.
Сейчас активист намерен оспорить исключение из партии. Также он планирует устроить вендетту бывшим однопартийцам, открыто заявляя в соцсетях о намерении сорвать покровы с местных единороссов. Экс-активист МГЕР продолжает крестовый поход по присутственным зданиям Нефтеюганска. Уже после скандала с техничкой он пытался проникнуть в мэрию.
Экс-губернатору ХМАО выплатили «золотой парашют» после отставки
Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова получила «золотой парашют» после отставки. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что в мае и июне 2024 года ей из бюджета было выплачено чуть менее 32 миллионов рублей. Все эти выплаты произведены за неиспользованные дни отпуск, а также другие начисления, которые положены при увольнении. При этом, сумма, запланированная в бюджете 2024 года на содержание губернатора, выросла до 57 миллионов рублей. При планировании расходов в декабре 2023-го она составляла порядка 20,9 миллионов рублей.
Школьник из Нефтеюганска поджег четыре иномарки с символами Дня Победы
Школьник из Нефтеюганска поджег автомобили, на которых были наклеены символы Дня Победы. На такие действия парня вынудили мошенники, угрожая арестом его матери и сестры за финансирование ВСУ. Сначала аферисты заставили его перевести с карточки мамы 200 тысяч рублей, а затем перешли к поджогам автомобилей с символикой Великой Победы. Следуя указанию мошенников, школьник слонялся по Нефтеюганску в поисках машин с георгиевскими лентами и наклейками. Всего от его рук пострадали четыре иномарки.
Сейчас на подростка возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде. При этом, школьник характеризуется положительно. Он хорошо учится, воспитывается в благополучной семье и в поле зрения силовиков не попадал. Несмотря на это, мошенники «обрабатывали» его трое суток, из-за чего ребенок все же «попался на удочку».
Нефтеюганцы, в свою очередь, пожаловалась на безнаказанность ребенка. Одна из владелиц пострадавшего авто возмущена, что ни сам школьник, ни его родители не извинились и не предложили возмещение ущерба югорчанам. Она добавила, что после задержания мальчик якобы сразу был отправлен домой. По мнению женщины, подростка нужно наказать строже, так как он «совершил действия, устрашающие население и создающие опасность гибели человека (авто могут взорваться), причинив значительный имущественный ущерб с целью дестабилизации деятельности органов власти».
Подростки ХМАО занялись вандализмом и рисованием запрещенных в РФ символов
В поселке Малиновский вандалы выжгли фашистскую свастику на баннере, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне. После сигнала полицейский зафиксировал факт и в присутствии правоохранителя и представителя администрации баннер демонтировали. В ходе расследования выяснилось, что за рисование запрещенного символа ответственен 17-летний подросток. На него возбуждено уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма.
В Нефтеюганске же жители пожаловались на подростков в 10-ом микрорайоне. По их словам, дети заходят в подъезды, ломают коляски, рисуют символику АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), а также срывают, топчут и плюют на георгиевские ленты. В УМВД России по ХМАО URA.RU сообщили, что по данному сообщению начата проверка. Сейчас полиция будет разыскивать как детей, так и их родителей.
Таксист из ХМАО отказал в поездке русскому пассажиру
В Когалыме местный житель не смог воспользоваться услугами такси из-за национальности. Водитель отказался везти пассажира, объяснив это тем, что обслуживает только нерусских пассажиров.
По данным источника URA.RU в силовых структурах, пассажир уже после заказа такси сам указал «водитель только славянин». Переписка попала в соцсети через друзей пассажира, сам он не хочет никаких разбирательств. «Состава преступления там никакого, не за что кого-то привлекать. Пассажир так выразился, водитель обиделся и также ответил», — пояснил источник. Претензий друг к другу обе стороны конфликта не имеют.
Громкие кадровые перестановки в ХМАО
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил главой департамента региональной безопасности округа Сергея Шпанова. Теперь он будет курировать вопросы гражданской защиты населения, координации действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций и взаимодействия с правоохранительными органами. Глава региона представил нового руководителя на заседании правительства. Новый начальник пришел на смену уволенному экс-директору Алексею Золотухину, который не смог сохраниться при обновлении губернатором состава правительства. Пост директора ДРБ оставался свободным с октября 2024 года. Вакансий руководителей департаментов в Югре с его приходом не осталось.
По итогам выборов в самом скандальном городе ХМАО — Пыть-Яхе — из пяти претендентов на пост мэра избран депутат думы Югры Сергей Елишев. В связи с этим, он досрочно сложил полномочия, а югорская дума до конца созыва лишилась одного депутата.
Директор департамента внутренней политики ХМАО Харитонов довел ряд установок чиновникам мэрии Пыть-Яха после избрания нового главы. Он сделал акцент на том, что администрация должна погружаться в проблемные городские вопросы, а не отмахиваться от них, как это происходило при бывшем мэре Дмитрии Горбунове. Бывший глава Пыть-Яха проработал всего 1,5 года и был досрочно отправлен в отставку в день приезда в муниципалитет губернатора ХМАО Руслана Кухарука.
Новый же градоначальник провел закрытое совещание с заместителями и начальником управления ЖКХ, потребовав усилить контроль за уборкой городских дорог. Он уже лично проинспектировал работу дорожных служб и нашел нарушения. По словам Елишева, требования к подрядчикам и муниципальным службам будут ужесточаться и это не разовая акция перед инаугурацией, а часть системной работы. Также в ближайшее время приступят к покраске ржавых опор освещения и уборки несанкционированной рекламы по всему городу.
Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» включена в обновленный санкционный список Европейского союза
Акционерное общество «Сургутинвестнефть», ранее связанное с ПАО «Сургутнефтегаз», было включено в новый санкционный список Великобритании, опубликованный на официальном сайте правительства страны. Компания из ХМАО, управляющая реестрами акционеров крупнейших предприятий региона, оказалась в числе юридических лиц, на которых теперь распространяются финансовые и административные ограничения.
Немногим позже выяснилось, что и сама нефтяная компания «Сургутнефтегаз» включена в обновленный санкционный список Европейского союза. Несмотря на это, аналитики считают, что никаких изменений в работе компании не будет.
В Сургуте наконец начнут строительство железнодорожного вокзала
Жители Сургута ждут новый вокзал уже 20 лет. За это время сменились два губернатора, несколько мэров, а проект успел подорожать с 300 миллионов до четырех миллиардов рублей.
Заместитель губернатора округа Азат Ислаев рассказал, что строительство железнодорожного вокзала в Сургуте возобновится в конце апреля. Власти решили внести изменения во внешний облик здания.
URA.RU подробно описало причину сдвига сроков и историю строительства. Об этом можно прочесть в нашем материале.
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