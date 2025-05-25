В Нижневартовске перенесли отключение горячей воды

В Нижневартовске принято решение перенести сроки отключения горячей воды в жилых домах. Ранее планировалось ограничить подачу с 26 мая, но в связи с похолоданием теплоэнергетики сдвинули планы на 28 мая.
«В связи с низкой температурой наружного воздуха ограничение подачи горячей воды для абонентов котельной № 3А, 3Б и В-5 перенесено на 28 мая. Теплоэнергетики изменили дату начала гидравлических испытаний, опрессовки начнут 29 мая», — сообщило Управление теплоснабжения Нижневартовска.
Сегодня, 26 мая, температура воздуха в Нижневартовске плюс три градуса. Из-за многочисленных жалоб на холод в квартирах, отключение горячей воды решили отсрочить. Потепление в городе начнется с 29 мая, днем воздух прогреется до 14 градусов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске стартуют гидравлические испытания на сетях котельных №3А, 3Б и В-5. C 8 июня на плотность и прочность проверят сети котельных №8 в старой части города. С 16 июня подачу ГВС приостановят для абонентов котельной №1. Трубопроводы котельной №5 начнут проверять с 14 июля.
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