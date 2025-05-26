26 мая 2025

В Ливерпуле автомобиль въехал в группу людей, десятки пострадавших

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль въехал в толпу в Англии
Автомобиль въехал в толпу в Англии Фото:

В центре Ливерпуля автомобиль въехал в группу пешеходов, 17 человек пострадали. Водитель задержан полицией, сообщает полиция Мерсисайда в заявлении, опубликованном в социальной сети X.

«В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном прошествии в центре Ливерпуля… Автомобиль совершил наезд на пешеходов на Уотер-стрит. Автомобиль остановлен на месте происшествия, водитель был задержан», — говорится в заявлении полиции Мерсисайда.

В начале июня в немецком Штутгарте машина въехала в группу людей, пострадали не менее шести человек, водитель был задержан. Еще раньше аналогичный случай произошел в Копенгагене, где несколько человек получили травмы, а водитель скрылся с места происшествия.

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В центре Ливерпуля автомобиль въехал в группу пешеходов, 17 человек пострадали. Водитель задержан полицией, сообщает полиция Мерсисайда в заявлении, опубликованном в социальной сети X. «В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном прошествии в центре Ливерпуля… Автомобиль совершил наезд на пешеходов на Уотер-стрит. Автомобиль остановлен на месте происшествия, водитель был задержан», — говорится в заявлении полиции Мерсисайда. В начале июня в немецком Штутгарте машина въехала в группу людей, пострадали не менее шести человек, водитель был задержан. Еще раньше аналогичный случай произошел в Копенгагене, где несколько человек получили травмы, а водитель скрылся с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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