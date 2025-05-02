В Германии автомобиль въехал в толпу людей

В немецком городе Штутгарт автомобиль въехал в группу людей, в результате чего пострадали не менее шести человек, среди которых есть тяжелораненые. Об этом сообщили правоохранительные органы.
«Автомобиль, очевидно, наехал на группу людей. Есть несколько пострадавших... Есть также пострадавшие с серьезными травмами», — говорится в сообщениях полиции Штутгарта в соцсети X.
На месте происшествия работают экстренные службы и полиция. Водитель транспортного средства был задержан на месте происшествия.
Ранее похожий инцидент произошел в Копенгагене, где автомобиль въехал в толпу людей перед зданием в центре города, в результате чего несколько человек получили травмы. Тогда водитель, пожилой мужчина, потерял управление и скрылся с места происшествия. В обоих случаях экстренные службы оперативно прибыли для оказания помощи пострадавшим.
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