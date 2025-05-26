26 мая 2025

В Челябинске предлагают увеличить штраф за неоплаченную парковку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сумму штрафа предложено увеличить
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В Челябинске может быть увеличена стоимость неоплаченной платной парковки. С такой инициативой на заседании городской Думы выступил заместитель главы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. Сейчас стоимость штрафа составляет тысячу рублей

«Второе предложение — увеличение размеров административных штрафов за невнесение оплаты за пользование платной парковкой. Введение повышенного штрафа за повторное аналогичное нарушение в течение года. Корректировки необходимы для внесения в проект платного парковочного пространства в городе Челябинске», — сообщил Агеев, передает корреспондент URA.RU с девятого заседания Челябинской городской думы. 

В Челябинске ранее была разработана концепция платных муниципальных автопарковок. На первом этапе в 2025 году предлагается создать 1500 платных парковочных мест, до 2029 года их количество увеличится до десяти тысяч, сообщил представитель заказчика МКУ «Эвис» Рустам Губайдуллин.

Стоимость парковочного места составит 30 рублей в час. Штраф за неуплату парковки на платном месте в будни днем предлагалось установить на уровне 1000 рублей. Стоимость парковки и сумма штрафов были значительно ниже, чем в сопоставимых по населению с Челябинском городах, где система платных парковок уже введена — Казанью и Пермью.

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В Челябинске может быть увеличена стоимость неоплаченной платной парковки. С такой инициативой на заседании городской Думы выступил заместитель главы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. Сейчас стоимость штрафа составляет тысячу рублей.  «Второе предложение — увеличение размеров административных штрафов за невнесение оплаты за пользование платной парковкой. Введение повышенного штрафа за повторное аналогичное нарушение в течение года. Корректировки необходимы для внесения в проект платного парковочного пространства в городе Челябинске», — сообщил Агеев, передает корреспондент URA.RU с девятого заседания Челябинской городской думы.  В Челябинске ранее была разработана концепция платных муниципальных автопарковок. На первом этапе в 2025 году предлагается создать 1500 платных парковочных мест, до 2029 года их количество увеличится до десяти тысяч, сообщил представитель заказчика МКУ «Эвис» Рустам Губайдуллин. Стоимость парковочного места составит 30 рублей в час. Штраф за неуплату парковки на платном месте в будни днем предлагалось установить на уровне 1000 рублей. Стоимость парковки и сумма штрафов были значительно ниже, чем в сопоставимых по населению с Челябинском городах, где система платных парковок уже введена — Казанью и Пермью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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