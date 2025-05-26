В Челябинске предлагают увеличить штраф за неоплаченную парковку

В Челябинске может быть увеличена стоимость неоплаченной платной парковки. С такой инициативой на заседании городской Думы выступил заместитель главы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. Сейчас стоимость штрафа составляет тысячу рублей.
«Второе предложение — увеличение размеров административных штрафов за невнесение оплаты за пользование платной парковкой. Введение повышенного штрафа за повторное аналогичное нарушение в течение года. Корректировки необходимы для внесения в проект платного парковочного пространства в городе Челябинске», — сообщил Агеев, передает корреспондент URA.RU с девятого заседания Челябинской городской думы.
В Челябинске ранее была разработана концепция платных муниципальных автопарковок. На первом этапе в 2025 году предлагается создать 1500 платных парковочных мест, до 2029 года их количество увеличится до десяти тысяч, сообщил представитель заказчика МКУ «Эвис» Рустам Губайдуллин.
Стоимость парковочного места составит 30 рублей в час. Штраф за неуплату парковки на платном месте в будни днем предлагалось установить на уровне 1000 рублей. Стоимость парковки и сумма штрафов были значительно ниже, чем в сопоставимых по населению с Челябинском городах, где система платных парковок уже введена — Казанью и Пермью.
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