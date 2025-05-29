Из-за массовой аварии на трассе Тюмень — Екатеринбург перекрыто движение

Из-за массового ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург полностью перекрыто движение. Об этом сообщает telegram-канал «Р-351 Екатеринбург — Тюмень».
«Внимание! На автодороге Р-351 км 295 (Тюменский район) в направлении г. Тюмень произошло ДТП! Движение полностью перекрыто!», — указано в сообщении.
Информацию о ДТП также подтвердили в Госавтоинспекции Тюменской области. Там уточнили, что в результате аварии столкнулись четыре автомобиля: три грузовика и один легковой.
«Предварительно, ранения получил один человек. Движение из Екатеринбурга в сторону Тюмени полностью ограничено. На месте ДТП работает наряд ДПС, дорожные службы, предпринимаются меры для ликвидации последствий аварии и обеспечения движения транспорта», — сообщили в ГАИ.
Объезд организован через село Успенка. По улицам Садовая, Береговая, Московский тракт и Коммунаров, с последующим выездом на 296-й километр автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень.
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