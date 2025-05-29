Из-за массовой аварии на трассе Тюмень — Екатеринбург перекрыто движение. Схема

Из-за массовой аварии на трассе Тюмень — Екатеринбург перекрыто движение
© Служба новостей «URA.RU»
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В массовом ДТП столкнулись три грузовика и легковушка
В массовом ДТП столкнулись три грузовика и легковушка Фото:

Из-за массового ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург полностью перекрыто движение. Об этом сообщает telegram-канал «Р-351 Екатеринбург — Тюмень».

«Внимание! На автодороге Р-351 км 295 (Тюменский район) в направлении г. Тюмень произошло ДТП! Движение полностью перекрыто!», — указано в сообщении.

Информацию о ДТП также подтвердили в Госавтоинспекции Тюменской области. Там уточнили, что в результате аварии столкнулись четыре автомобиля: три грузовика и один легковой.

«Предварительно, ранения получил один человек. Движение из Екатеринбурга в сторону Тюмени полностью ограничено. На месте ДТП работает наряд ДПС, дорожные службы, предпринимаются меры для ликвидации последствий аварии и обеспечения движения транспорта», — сообщили в ГАИ.

Объезд организован через село Успенка. По улицам Садовая, Береговая, Московский тракт и Коммунаров, с последующим выездом на 296-й километр автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень.

Авария произошла в Тюменском районе
Авария произошла в Тюменском районе
Фото:

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Из-за массового ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург полностью перекрыто движение. Об этом сообщает telegram-канал «Р-351 Екатеринбург — Тюмень». «Внимание! На автодороге Р-351 км 295 (Тюменский район) в направлении г. Тюмень произошло ДТП! Движение полностью перекрыто!», — указано в сообщении. Информацию о ДТП также подтвердили в Госавтоинспекции Тюменской области. Там уточнили, что в результате аварии столкнулись четыре автомобиля: три грузовика и один легковой. «Предварительно, ранения получил один человек. Движение из Екатеринбурга в сторону Тюмени полностью ограничено. На месте ДТП работает наряд ДПС, дорожные службы, предпринимаются меры для ликвидации последствий аварии и обеспечения движения транспорта», — сообщили в ГАИ. Объезд организован через село Успенка. По улицам Садовая, Береговая, Московский тракт и Коммунаров, с последующим выездом на 296-й километр автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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