Депутат Картайзер: военного выхода из ситуации на Украине нет

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Конфликт на Украине закончится победой России, заявил депутат Европарламента
Конфликт на Украине закончится победой России, заявил депутат Европарламента Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не сможет одержать победу на поле боя, а в долгосрочной перспективе преимущество останется за Россией. Об этом сообщил депутат Европарламента Фернан Картайзер.

«В целом же, по моему мнению, большинство понимает, что военного выхода из конфликта для Украины нет — победа будет за Россией», — рассказал Картайзер в беседе с РИА Новости. По словам депутат, в случае отсутствия перемирия и заключения мирного соглашения конфликт продолжится, и в итоге преимущество останется за Россией.

Парламентарий также отметил, что продолжающиеся поставки вооружения Киеву только затягивают военные действия и увеличивают страдания обеих сторон. По мнению Картайзера, в будущем участникам конфликта неизбежно придется вступить в переговоры и начать формировать новую систему безопасности в Европе.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что в условиях возможного вооруженного противостояния с НАТО Россия будет обладать возможностью добиться победы за счет своих ракетных и ядерных ресурсов. В публикации на платформе X он подчеркнул, что Россия имеет потенциал нанести серию мощных и обезглавливающих ядерных ударов, способных уничтожить противника, пишет RT.

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Украина не сможет одержать победу на поле боя, а в долгосрочной перспективе преимущество останется за Россией. Об этом сообщил депутат Европарламента Фернан Картайзер. «В целом же, по моему мнению, большинство понимает, что военного выхода из конфликта для Украины нет — победа будет за Россией», — рассказал Картайзер в беседе с РИА Новости. По словам депутат, в случае отсутствия перемирия и заключения мирного соглашения конфликт продолжится, и в итоге преимущество останется за Россией. Парламентарий также отметил, что продолжающиеся поставки вооружения Киеву только затягивают военные действия и увеличивают страдания обеих сторон. По мнению Картайзера, в будущем участникам конфликта неизбежно придется вступить в переговоры и начать формировать новую систему безопасности в Европе. Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что в условиях возможного вооруженного противостояния с НАТО Россия будет обладать возможностью добиться победы за счет своих ракетных и ядерных ресурсов. В публикации на платформе X он подчеркнул, что Россия имеет потенциал нанести серию мощных и обезглавливающих ядерных ударов, способных уничтожить противника, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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